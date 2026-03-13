진보 野4당 "거대 양당 기득권 야합 규탄…3월 정치개혁 마지노선"

조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보 야4당은 13일 정치개혁 농성 5일차 결의대회를 열었다.

앞서 이들 4당은 지난 9일 3~5인 중대선거구제 도입, 비례대표 정수 확대 등을 촉구하며 천막 농성에 돌입한 바 있다.

이들은 이날 국회 본청 앞 농성장에서 "국민의 준엄한 명령인 정치 개혁은 계엄군이 침범해 짓밟았던 폐허가 된 의사당 회의실 한구석에 내팽개쳐지고, 정치개혁특별위원회 회의장 테이블엔 오직 거대 양당의 몸집을 불릴 '지구당 부활'이라는 탐욕의 계산서만 놓여 있다"고 했다.

이어 "이에 개혁 진보 4당은 피 끓는 심정으로 거대 양당의 기득권 야합을 규탄한다"며 "시민의 승리를 기득권의 잔치로 변질시키지 마라. 양당은 위헌적 선거구를 방치한 채, 기득권의 성채를 더욱 높이 쌓는 일에만 머리를 맞대고 손을 맞잡고 있다"고 말했다.

그러면서 "3월은 민주주의의 골든타임이며, 정치 개혁을 염원하는 국민 인내심의 마지노선"이라며 "3월 안에 중대선거구제와 비례대표 확대, 연동형 비례대표제라는 물길을 내지 못한다면 2026년 지방선거는 또다시 기득권이라는 고인물의 잔치가 되고 말 것"이라고 했다.

아울러 ▲정치 개혁 요구에 대한 민주당의 응답 ▲정개특위의 지구당 부활 논의 중단 및 '5대 정치개혁 법안' 최우선 상정 ▲거대 양당의 정치 독점 죄과 사죄 ▲중대선거구제·비례대표 확대·연동형 비례대표제 도입 등을 촉구했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표는 이날 "계엄군을 몰아냈던 결기를 잃어버리고 작은 이익을 위해 국민의힘과 야합의 길을 선택한다면 민주당이 하고자 하는 개혁의 정당성은 뿌리째 흔들릴 수밖에 없다"고 보탰다.

손솔 진보당 의원과 신지혜 기본소득당 최고위원은 각각 "약속으로만 글씨로만 남아 있는 개혁은 개혁이 아니다. 결단하면 할 수 있다", "정청래 대표님 국민 앞에 엄숙한 결의는 어디 가고 왜 정치 개혁 한마디조차 꺼내지 않는 것인가"라고 했다.

한창민 사회민주당 대표는 "김대중 대통령 정신, 노무현 정치 개혁 정신을 이어가려면 결단하라"고 말했다.

한편 이들은 국회 정치개혁특별위원회 전체회의가 열리는 회의장 앞에서 정치 개혁 요구를 이어간다.

