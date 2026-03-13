한고은 “남편, 날 아이처럼 대해”…신영수와 결혼 생활 언급

배우 한고은이 남편 신영수와의 결혼 생활을 공개하며 서로에 대한 애정을 표현했다.

지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘41살에 결혼한 한고은이 말하는 배우자 선택의 가장 중요한 기준 1가지 (고민상담, Q&A)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

‘41살에 결혼한 한고은이 말하는 배우자 선택의 가장 중요한 기준 1가지 (고민상담, Q&A)’ 영상 캡처. 고은언니 한고은

영상에는 남편 신영수도 함께 등장했다. 신영수는 부부가 얼마나 자주 다투는지, 주로 원인 제공자는 누구인지, 이기는 사람은 누구인지 궁금하다는 질문에 “이기는 사람은 와이프(한고은)”라며 “일주일에 한 번쯤 하는 것 같다”고 웃으며 답했다.

두 사람은 잦은 말다툼이 있다고 털어놓으면서도 서로에 대한 애정을 숨기지 않았다. 한고은은 평소 남편의 세심한 배려를 언급하며 고마움을 표현했다.

그는 신영수가 사랑스러웠던 순간은 “제가 아침 일찍 일어나 일을 나가야 할 때 남편이 레몬티를 타서 가져다주고 이것저것 챙겨준다”며 “유치원 보내는 4살 아이를 챙기듯 대해줄 때”라고 언급했다. 한고은은 “그럴 때 정말 사랑하고 감사하다. 항상 사랑스럽다”고 말했다.

한고은이 남편 신영수에 대해 '"잘 챙겨준다"고 애정을 드러냈다. ‘41살에 결혼한 한고은이 말하는 배우자 선택의 가장 중요한 기준 1가지 (고민상담, Q&A)’ 영상 캡처. 고은언니 한고은

한고은과 함께 사는 것에 대해 신영수는 “세금 500배 더 내야 한다고 생각한다”고 다정한 모습을 보였다.

이날 한고은은 고민상담 및 질의응답 시간을 가졌다. 한 누리꾼은 “아직도 눈에서 꿀 떨어지는 두 사람, 어떻게 지금까지 달달하신지”라며 두 사람의 훈훈한 관계를 언급했다.

한편 한고은은 2015년 4살 연하의 신영수와 결혼했다. 신영수는 과거 홈쇼핑에서 상품기획자(MD)로 근무했으며, 2020년에는 아버지의 병간호를 위해 회사를 그만둔 것으로 알려졌다.

