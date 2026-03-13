“아직 보여줄 게 너무 많다”…‘케데헌’ 속편 제작 확정됐다

지난해 세계적인 열풍을 일으킨 넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 ’케데헌‘)’의 속편 제작이 공식화됐다.

넷플릭스는 12일(현지시간) ‘케데헌’의 공동 연출자인 메기 강‧크리스 아펠한스 감독과 다년간 전속 애니메이션 집필·연출 파트너십을 체결하고 후속 작품 제작에 착수했다고 밝혔다. 다만 속편의 공개 시기는 공개되지 않았으며 현재 제작 초기 단계로 알려졌다.

강 감독은 “사람들이 한국의 이야기와 캐릭터를 더 보고 싶어 한다는 점에 대해서 한국영화 제작자로서 엄청난 자부심을 느낀다”며 “이는 시작에 불과하며 우리가 만들어낸 이 세계에는 아직 보여드릴 것이 너무 많다”고 말했다.

아펠한스 감독도 “(헌트릭스) 캐릭터는 우리에게 가족 같으며, 이들의 세계가 우리의 제2의 고향이 됐다”며 “이들의 다음 이야기를 쓰고, 이들이 성장하는 모습을 지켜보면서 음악과 애니메이션, 이야기가 어우러지도록 영역을 넓힐 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자 벨라 바자리아는 “메기 강과 아펠한스 감독은 언어와 세대, 장르를 넘어선 글로벌 팬덤을 만들어냈다”며 “이 세계관을 더욱 확장할 수 있게 돼 기대가 크다”고 전했다.

‘케데헌’은 K-팝 아이돌 걸그룹 ‘헌트릭스’가 악령으로부터 세상을 지켜내는 이야기를 그린 작품이다. 주인공이 K-팝 가수로 설정됐고 목욕탕, 한의원, 김밥, 컵라면 등 한국적 소재와 정서가 작품 전반에 등장한다.

작품은 지난해 6월 공개된 이후 글로벌 누적 시청 수 5억회를 넘기며 큰 화제를 모았다. 넷플릭스 최고 흥행작으로 알려진 ‘오징어 게임;을 넘어 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 가장 높은 시청 성과를 기록했다.

오리지널 사운드트랙 역시 세계적인 인기를 끌었다. 수록곡 ‘골든’은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위를 차지했으며, 주요 시상식에서도 성과를 이어가고 있다.

‘케데헌’은 올해 1월 골든글로브상 애니메이션상과 주제가상을 수상했고, 크리틱스 초이스 어워드에서도 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다. 이어 2월 그래미 어워드에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 수상하며 K-팝 장르 최초의 그래미 수상 기록을 세웠다.

현재 ‘케데헌’은 오는 15일 열리는 아카데미상에서도 장편 애니메이션상과 주제가상 후보에 올라 있다.

