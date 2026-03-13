'놀면 뭐하니?' 고정된 허경환, 턱시도 입고 큰절 "긴 시간이었다"

방송인 허경환이 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버가 되고 큰절을 한다.

오는 14일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 등)에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 김광규와 함께 'AI가 정해주는 하루'를 보내는 모습이 그려진다.

MBC '놀면 뭐하니?'

공개된 사진 속에는 고정 멤버가 된 후 첫 녹화일을 맞은 허경환의 감격의 순간이 담겨 있어 눈길을 끈다. 허경환은 아침부터 헤어스타일에 한껏 힘을 주고, 턱시도 차림으로 녹화장에 출근해 고정의 기쁨을 누린다.

멤버들은 허경환의 유행어 말투로 "고정됐다 아닙니까~", "해냈다 아닙니까~"라면서 축하해준다. 이에 허경환은 "긴 시간이었다"라며 제작진과 썸을 탔던 기간을 돌아보면서, 고정 멤버가 될 수 있도록 지지를 보내준 시청자들에게 감사의 큰절을 올린다.

허경환은 아들의 고정 소식을 접한 엄마의 뜻밖의 반응도 전한다. 엄마의 오해(?)가 섞인 반응에 모두의 폭소가 터져 궁금증을 자극한다. 멤버들은 허경환의 가슴 벅찬 고정 소감에 "부담이 많이 됐나?"라는 반응을 보이고, 게스트 김광규는 "너 고정됐다며!"라고 폭풍 질투해 웃음을 자아낸다.

MBC '놀면 뭐하니?'

앞서 허경환은 고정이 되기 전 촬영이었던 '촌놈들의 전성시대' 편 밥값 내기에서 65만 원 최다 금액 지출자로 호명된 바 있다. 이후 포털사이트 출연진 정보에 허경환이 추가되며 고정 소식이 전해졌고, 시청자들은 "고정 턱이었네"라는 댓글을 달며 호응을 보냈다.

허경환의 고정 멤버로서 첫 녹화 현장이 담긴 '놀면 뭐하니?'는 14일 오후 6시 30분에 방송된다.

