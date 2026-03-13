박강수 마포구청장, 징계 효력 정지로 ‘지선 출마’ 가능… “구민만 바라볼 것”

박강수 마포구청장. 마포구 제공

박강수 마포구청장이 최근 불거진 당 윤리위원회 징계 논의와 관련해, 징계 효력 중지 소식을 전하며 구정에 더욱 매진하겠다는 의지를 밝혔다.

13일 정치권에 따르면 박 구청장은 전날 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 국민의힘 최고위원회가 당 윤리위원회 관련 인사 및 논의를 중단하기로 결정함에 따라, 자신에 대한 징계 역시 효력이 중지되었다고 전했다. 국민의힘 최고위원회는 전날 오전 회의를 열고 박 구청장에게 내려졌던 ‘당원권 정지 6개월’의 징계 효력을 정지하기로 의결했다.

앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 박 구청장이 가족 소유 언론사 주식 약 35억 원 상당에 대한 백지신탁 처분 행정명령에 불복해 소송을 제기했으나 최종 패소한 점을 들어, 이해충돌 금지 위반으로 징계를 내린 바 있다.

이에 박 구청장 측은 재심을 신청했으며, 6·10 지방선거 공천 신청 기간과 맞물려 후보자 자격 논란이 확산되자 당 지도부가 직접 정리에 나선 것으로 풀이된다. 이번 결정으로 박 구청장의 차기 지방선거 출마 길도 다시 열리게 되었다.

이와 관련해 박 구청장은 “이미 주식을 모두 처분하여 정리된 상태”라며 백지신탁 논란이 해소되었음을 명확히 했다. 그는 “이러한 사실관계가 충분히 반영되지 않은 상태에서 지난주 당 윤리위원회에 제소되어 마포구민을 비롯한 많은 분께 심려를 끼쳐드려 송구한 마음”이라며 사과의 뜻을 전했다.

이어 박 구청장은 어려운 상황 속에서도 끝까지 응원과 격려를 보내준 지지자들에게 깊은 감사의 인사를 전하며, 이번 일을 계기로 더욱 책임감 있는 자세로 구정에 임하겠다고 강조했다. 그는 무엇보다 구민의 행복과 마포의 발전을 최우선 가치로 삼겠다는 각오를 다졌다.

마지막으로 박 구청장은 “마포구 행정은 구민 모두의 삶과 직결된 중요한 일인 만큼, 앞으로도 흔들림 없이 구정에 전념하며 오직 구민만 바라보고 최선을 다하겠다”며 구민들의 변함없는 관심과 조언을 부탁드린다는 말로 입장문을 마쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지