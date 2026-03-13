유럽 덮친 사하라 먼지…‘블러드 레인’ 현상 잇따라

최근 유럽 일부 지역에서 이른바 ‘블러드 레인’(Blood Rain)으로 불리는 붉은색 비가 관측되고 있다.

이란 호르무즈 섬에서 발견된 블러드 레인(Blood Rain) 현상. hormoz_omid 인스타그램 캡처

9일(현지 시간) 폭스웨더뉴스에 따르면, 지난 7일 스페인과 포르투갈 등 남부 유럽에 블레드 레인이 내린데 이어 프랑스와 영국 등에서도 같은 현상이 관측됐다. 이는 아프리카 사하라 사막의 먼지가 북상하며 남유럽까지 넘어온 결과로 분석된다.

블러드 레인은 미세한 모래와 광물 입자가 섞인 빗물이 붉은색을 띠는 현상을 뜻한다.

먼지 입자가 강한 바람을 타고 대기 상층으로 이동한 뒤 빗방울과 섞이면서 발생하는데, 기상학계에서는 ‘진흙 비’(mud rain) 또는 ‘더러운 비’(dirty rain)로도 부른다.

아프리카와 인접한 남유럽에서는 특정 조건이 맞으면 일 년에 몇 차례씩 발생한다.

사하라 사막의 먼지구름은 영국 런던에까지 영향을 미친다. 이로 인해 런던 서부의 노스홀트는 12일 먼지구름의 영향으로 19.2도까지 오를 전망이다. 올해 들어 가장 높은 수치다.

미국 국립해양대기청(NOAA)은 매년 1억8000만 t 이상의 먼지가 아프리카 대륙에서 배출되는 것으로 추산하고 있다.

먼지구름과 함께 내리는 비는 공기 오염 수치를 높여 호흡기 및 심혈관 질환을 일으킬 수 있어 주의가 필요하다.

한국에서 ‘붉은 비’가 내리는 경우는 드물다. 다만 봄철인 3, 4월 날아오는 황사비로 인해 노란색이나 연갈색 빛의 비가 내리는 경우가 있다.

