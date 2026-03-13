블핑 제니가 꼽은 서울 핫플…“한강·찜질방, 그리고 신라호텔”

블랙핑크 제니가 손꼽은 서울 최고의 핫플로 서울 신라 호텔과 성북동, 한강 등을 꼽은 영상이 화제다.

12일 업계에 따르면 52만명의 팔로워를 보유한 뉴질랜드 출신 기자 아이작은 지난 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘샤넬 2026-27 가을겨울(FW) 레디투웨어 컬렉션’ 쇼 현장에서 제니를 만나 서울에 대해 물었다.

아이작은 유명인들을 만나 전 세계 각 도시의 추천 장소를 인터뷰하는 인스타그램 콘텐츠로 인기를 끌고 있다. 제니의 영상은 아이작의 인스타그램 계정에 게재됐다.

해당 인터뷰에서 제니는 서울에서 좋아하는 장소들을 자연스럽게 소개했다. 가장 좋아하는 동네로는 산책하기 좋은 분위기의 ‘성북동’을, 좋아하는 레스토랑으로는 해산물 요리로 유명한 ‘네기 라이브’를 언급했다.

또 서울에서 가장 좋아하는 공원으로는 ‘한강’을 꼽았으며, 웰니스 장소로는 한국 특유의 휴식 문화인 ‘찜질방’을 추천했다.

특히 “서울에서 가장 좋은 호텔(best hotel)은 어디인가”라는 질문에 제니는 망설임 없이 “더 신라(The Shilla)”라고 답하며 ‘신라호텔’을 꼽았다.

해당 인터뷰는 각종 SNS와 주요 온라인 커뮤니티를 통해 빠른 속도로 확산되며 현재 140만에 달하는 등 폭발적인 조회수를 기록 중이며, 글로벌 팬들과 여행자들 사이에서 제니가 추천한 서울의 명소들에 대한 관심도 함께 높아지는 분위기다.

한편 제니는 평소 신라호텔의 파인다이닝 레스토랑에도 종종 찾는 것으로 알려졌다.

