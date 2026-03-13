검색

아침엔 쌀쌀, 한낮 포근…강원산지엔 최대 20cm 눈 [오늘날씨]

입력 : 수정 :
박윤희 기자 pyh@segye.com

아침 최저 -2~4도·낮 최고 6~14도
강원도·경상권 곳곳에 눈 또는 비

금요일인 13일은 전국 대부분 지역에서 일교차가 날씨가 이어지겠다. 한편 전날부터 동해안과 강원산지를 중심으로 내리기 시작한 눈은 이날까지 이어지며 최대 20㎝까지 쌓이겠다.

 

제주 서귀포시 서귀동 이중섭 거주지에 목련꽃이 활짝 피어나자 직박구리가 날아와 먹이활동을 하고 있다. 뉴시스
기상청은 이날 “오후까지 강원 동해안 산지와 경북 동해안 북동 산지, 부산·울산·경남 동부 내륙에 비 또는 눈이 내리겠다”며 “새벽까지 강원 동해안을 중심으로 천둥번개가 치는 곳이 있겠고 일부 지역에서는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠다”고 예보했다.

 

지역별 예상 적설량은 △강원산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상) △강원동해안 1~3㎝ △울릉도·독도 3~8㎝ △경북북동산지 1~5㎝ △경북북부동해안·울산 1㎝ 미만이다.

 

지역별 예상 강수량은 △강원도 5~20㎜ △경상권 5~20㎜다.

 

당분간 기온은 평년(최저 -4~4도, 최고 9~14도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저 기온은 -2~4도, 낮 최고 기온은 6~14도로 예측된다.

 

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 2도 △인천 2도 △춘천 -1도 △강릉 3도 △대전 1도 △대구 2도 △전주 0도 △광주 1도 △부산 4도 △제주 7도다.

 

낮 최고기온은 △서울 12도 △인천 11도 △춘천 11도 △강릉 7도 △대전 12도 △대구 12도 △전주 12도 △광주 14도 △부산 11도 △제주 12도로 전망된다.

 

바람은 강원도·경상권·제주도를 중심으로 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다.

 

해상에서는 동해 및 남동해, 제주도 동쪽 바다 등에 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니 항해 및 조업하는 선박은 유의해야 한다. 또 동해·남해·제주도해상에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

 

미세먼지 농도는 전 권역이‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 호남권·제주권은 새벽에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준으로 예상된다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

