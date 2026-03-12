‘자밀 워니 36점 폭발’ 서울SK, 원주DB 꺾고 정관장 턱밑 추격

프로농구 서울SK의 자밀 워니는 명불허전이었다. 버저비터 3점슛과 호쾌한 덩크슛을 앞세워 무려 36점을 휘몰아치며 ‘득점 기계’의 위력을 과시했다. 워니의 맹활약에 힘입은 SK는 원주DB를 완파하고 3위 자리를 굳건히 지켜냈다.

SK는 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 홈경기에서 DB를 89-68으로 물리쳤다.

서울SK 자밀 워니가 12일 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 홈경기에서 폭발적인 슈팅을 선보이고 있다. KBL 제공

이번 경기 결과로 시즌 29승(17패)을 채운 SK는 2위인 안양 정관장(29승16패)을 0.5승차로 좁혔다. 반면 DB는 27승19패를 기록하며 4위에 머물렀다.

이날 SK 승리의 일등공신은 자밀 워니, 안영준, 알빈 톨렌티노였다. 안영준은 15점 10리바운드를, 자밀 워니는 36점 14리바운드로 더블더블을 달성했다. 톨렌티노는 19점을 넣으며 팀 승리에 힘을 보탰다. 특히 워니는 이날 1쿼터 종료 직전, 버저비터 3점 슈팅을 폭발시켜 좌중을 놀라게 만들었다.

반면 DB는 헨리 엘런슨과 이선 알바노가 각각 25점과 21점을 쏘며 맞섰지만, SK의 거센 공격을 막기에는 역부족이었다.

이날 경기에 앞서 전희철 SK 감독은 “알바노에게 에디 다니엘을 붙여서 여러 플레이를 저지할 것”이라고 밝혔다. 김주성 DB 감독은 “알바노가 공을 잡지 못하게 상대의 수비가 타이트하면, 우리는 더 많이 공을 잡고 플레이하겠다는 생각으로 잘하는 걸 하겠다”고 전략을 설명했다.

SK는 전반에만 17득점 9리바운드를 기록한 워니의 활약을 앞세워 53-43으로 2쿼터를 마쳤다. DB는 알바노의 외곽슛과 엘런슨의 골밑 플레이로 따라 붙으려 했지만 역부족이었다. 반면 SK는 톨렌티노의 내·외곽 득점을 성공시키면서 DB와 점수 차를 더 벌렸다. 전반은 SK가 53점, DB 43점을 각각 얻은 채 끝이 났다.

3쿼터부터 분위기가 반전되는 듯했다. DB의 폭풍 반격이 시작된 것. 3쿼터 초반 DB는 최성원과 엘런슨의 연속 3점슛 등 SK를 코너로 몰면서 2점 차까지 바짝 따라붙었다. 하지만 DB는 잇따른 턴오버와 파울로 경기의 흐름을 SK에 뺏겼다. 알바노와 엘런슨이 파울 트러블에 몰리면서 수비 강도도 떨어졌고, SK 워니의 3점슛을 포함한 연속 득점에 속절없이 무너졌다.

마지막 4쿼터에선 더 격차가 벌어졌다. DB는 벌어지는 점수 차를 만회하기 위해 외곽 3점슛을 노렸으나, 연이어 실패했다. DB는 박인웅과 엘런슨이 3점슛을 쏟아부으며 끝까지 추격하려 했지만, 집중력까지 흐트러지면서 SK에게 완패했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지