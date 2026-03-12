디마이너스원, 장애 공감을 위한 쿠키 판매 수익금 기부…10년째 이어온 나눔

캠페인 크리에이터 디마이너스원(공동대표 김동길·김장한)이 11일 한국장애인재단(이사장 권선진)에 지난 한 해 동안 판매된 ‘그대로괜찮은쿠키’ 판매 수익금 1300만원을 전달했다.

디마이너스원은 2017년부터 매년 쿠키 판매 수익금을 재단에 기부해 왔으며, 올해로 10주년을 맞았다. 현재까지 전달된 기부금은 약 8800만 원에 달한다.

11일 열린 기부금 전달식에서 한국장애인재단 권선진 이사장(오른쪽 세 번째), 디마이너스원 김동길·김장한 공동대표(왼쪽 두 번째, 세 번째) 등 주요 인사가 기념 촬영을 하고 있다. 한국장애인재단 제공

‘그대로괜찮은쿠키’는 모습은 서로 달라도 맛있는 쿠키처럼 우리 각자의 모습 그대로 괜찮은 사람들이라는 의미를 담은 쿠키로, 학교 및 기업의 장애 이해 교육에 활용되고 있다.

디마이너스원 김장한 공동대표는 기부금 전달식에서 “10년이라는 시간 동안 그대로괜찮은쿠키의 가치에 공감하고 함께해 주신 많은 분께 감사드린다”며 “앞으로도 서로의 다름을 이해하고 공감하는 사회를 위해 지속적인 참여와 나눔을 이어나가겠다”고 전했다.

디마이너스원은 공익 캠페인을 기반으로 창의적인 커뮤니케이션을 선보이는 크리에이티브 에이전시다.

