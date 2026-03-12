이임재 “용산 대통령실發 경찰력 부족이 참사 원인”

이임재 전 용산경찰서장은 12일 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에서 ‘대통령실 용산 이전으로 인한 경찰력 부족’을 참사 원인이라 주장했다. 김광호 전 서울경찰청장은 이날 청문회에서 증언선서를 거부했다.

이임재 전 용산경찰서장이 12일 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에서 심문 질의에 답하고 있다.

‘10·29 이태원참사 특별조사위원회(특조위)’는 이날 서울 중구 은행연합회관 국제회의실에서 청문회를 열고 이상민 전 행정안전부 장관, 윤희근 전 경찰청장 등을 상대로 참사 당일 경찰 대응 과정에 대해 질의했다. 특히 대통령실 이전 후 용산 일대 경비 수요가 증가하면서 이태원 일대 혼잡 관리에 필요한 경찰력이 충분히 배치되지 못한 것 아니냐는 지적이 제기됐다.



이 전 서장은 “경찰력 배치가 과하게 대통령실로 쏠렸던 부분이 있다”며 “용산으로 대통령실이 오지 않았으면 참담한 사고가 나올 가능성은 아주 낮았을 것”이라고 말했다. 정문자 특조위원은 용산경찰서 부서별 초과근무 시간이 대통령실 이전 전 3개월 평균 63.5시간에서 이전 이후 89.4시간으로 25시간 이상 늘었다고 지적했다.



윤 전 청장은 “당시 용산경찰서에 인력 충원이 충분히 이뤄졌다면 이런 상황이 벌어지지 않을 수 있었을까 하나부터 열까지 아쉬움이 있고 너무 후회되는 부분이 있다”며 “경찰청장으로서 일련의 상황에 대한 종합적이고 도의적인 책임은 당연히 느낀다”고 했다. 다만 윤 전 청장이 취임 후 내세운 ‘경찰 만능주의 타파’로 인해 경비경력 배치가 이뤄지지 못했다는 지적에 대해선 “동의할 수 없다”고 반박했다.



김광호 전 서울경찰청장은 청문회가 시작되기 전 ‘진술거부권 행사 통지서’를 서면으로 제출하고 “내 권리를 행사하겠다”고 말하며 증인신문을 거부했다. 서면에는 이태원 참사 부실 대응 혐의로 재판을 받고 있다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 특조위는 김 전 청장을 고발 조치하기로 의결했다. 이태원참사진상규명법에 따르면 청문회에서 이유 없이 선서하지 않으면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

오열하는 유족들 12일 '10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 청문회'가 열린 서울 중구 은행회관에서 유가족들이 피해자 진술을 들으며 눈물을 흘리고 있다.

이날 청문회에는 참사 유족 50여명이 “윤석열, 진실 뒤에 숨지 마라”, “159명의 희생자가 지켜본다” 등이 적힌 피켓을 들고 참석했다.



생존자 민성호씨가 “구조 출동이 늦어도 너무 늦었다. 10분만이라도 빨랐다면 100명은 살아남았을 것”이라고 당시 상황을 증언하자 방청석에서는 울음이 터져 나왔다. 윤 전 청장을 향해선 “사과를 언제 했나” “대답하라” 등 비난이 쏟아졌다.



이번 청문회는 참사 당시 예방·대비와 대응·수습 과정 전반의 문제를 점검하기 위해 이날부터 13일까지 이틀간 진행된다. 증인 54명, 참고인 23명이 출석한다. 특조위는 앞서 윤석열 전 대통령에게도 증인 출석을 요청했으나 그는 재판 대응을 이유로 불참 의사를 밝혔다.

