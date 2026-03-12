휠체어컬링 백혜진·이용석 銀… 韓 16년 만에 메달 갈증 씻었다

금메달 못 딴 게 아쉬워 혼자 안 울었다는 누나 백혜진과 메달이 마냥 감격스럽기만 한 동생 이용석. 성격은 딴판이지만 빙판 위에서만큼은 완벽한 호흡을 자랑하는 두 선수가 한국 휠체어컬링의 16년 묵은 메달 갈증을 씻어냈다.

백혜진(오른쪽)과 이용석이 11일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 올림픽 컬링 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 경기에서 은메달을 차지한 뒤 시상식에서 환하게 웃고 있다. 공동취재단

백혜진·이용석 조(경기도장애인체육회)는 11일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 올림픽 컬링 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조) 결승에서 중국의 왕멍·양진차오 조에 연장 접전 끝에 7-9로 석패해 은메달을 목에 걸었다. 한국 휠체어컬링이 2010년 밴쿠버 대회(혼성 4인조 은메달) 이후 16년 만에 패럴림픽 메달을 따낸 쾌거다. 특히 밴쿠버 당시 은메달 주역이었던 박길우 대표팀 감독은 이번 대회 지도자로서 다시 한 번 메달을 목에 거는 진기록을 남겼다. 2022년 베이징 대회 예선 탈락의 아픔을 겪었던 백혜진은 두 번째 도전 끝에 메달 한을 풀었고, 처음 패럴림픽 무대를 밟은 이용석도 데뷔전에서 은메달을 거머쥐었다.



결승전은 예선에서 패배(6-10)를 안겼던 강호 중국을 상대로 고전을 이어갔다. 한국은 1엔드 선공 상황에서 3실점 하며 주도권을 내준 뒤 추격전을 펼쳤다. 그리고 마지막 8엔드에서 7-7 동점을 만들며 승부를 연장으로 끌고 갔다. 하지만 연장에서 샷 정확도가 발목을 잡았다.



경기를 마친 뒤 만난 백혜진은 “우리 팀은 감독님과 용석이, 남자들만 울었다”면서 “저는 금메달을 못 딴 게 아쉬워서 눈물은 안 난다”고 웃어 보였다. 이용석도 “목에 은메달을 걸고 있지만 실감이 나지 않는다. 너무 영광스럽고 행복하다”며 기뻐했다.



백혜진과 이용석이 팀을 이룬 지 약 1년 만에 패럴림픽 시상대에 설 수 있었던 비결은 남매나 다름없는 ‘환상의 호흡’에 있다. 누나만 셋인 집안의 막내 이용석은 백혜진을 ‘정신적 지주’라 부르며 따르고, 역시 세 자매 아래에 남동생이 있는 백혜진은 이용석을 ‘친동생 같은 존재’라며 챙겼다. 이번 대회를 거치며 한층 팀워크가 더 단단해진 백혜진과 이용석은 벌써 4년 뒤 다음 대회를 기약하고 있다. 백혜진은 “은메달을 넘어 다음에는 반드시 금메달을 따고 싶다. 기회가 된다면 혼성 4인조 종목에서도 메달을 추가하고 싶다”며 의지를 다졌다.



이날 크로스컨트리스키 김윤지(BDH파라스)와 함께 휠체어컬링 믹스더블까지 은메달 2개를 추가한 대한민국은 메달을 5개(금1·은3·동1)로 늘리며 금메달 1개와 동메달 2개를 수확했던 2018 평창 대회를 넘어선 단일 동계 패럴림픽 역대 최고 성적을 기록해 목표했던 종합 20위 이내 성적 달성에 청신호를 켰다.

코르티나담페초=공동취재단

