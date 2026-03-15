[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 15일 (일요일) 45년생, 사업 위기 신호…소홀한 부분 점검해야

96년생: 주위 도움으로 일 처리가 쉽다. 84년생: 친인척간 왕래가 있어야 친해진다. 72년생: 보잘것없다고 위축되지 말고 자신을 가져라. 60년생: 무분별한 행동으로 일관하면 서둘러 정리하라. 48년생: 소중한 것을 쥐고 다른 것을 취하려 하지 마라. 36년생: 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다.

97년생: 직업적인 딜레마에 빠져 허우적대기 쉬운 때. 85년생: 규칙적인 생활이 건강을 지킨다. 73년생: 시간적인 여유가 있다면 쉽게 얻을 수 있다. 61년생: 여성은 일과 가정이란 길에서 갈등한다. 49년생: 사람들이 멀리해도 가치는 엄연히 존재한다. 37년생: 온화한 마음으로 대하면 많은 사람들이 따른다.

98년생: 오감이 발달해도 객관성이 떨어지면 소용 없다. 86년생: 장난일지라도 거짓말은 삼가라. 74년생: 내면의 세계를 보지 못하면 실수를 범한다. 62년생: 찬성과 반대의 양면을 고려하여 결정하라. 50년생: 새로운 사태에 대처하는 준비가 필요하다. 38년생: 예상된 일도 확인하는 것은 느낌이 다르다.

99년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 87년생: 혼자된 듯 기분에 외롭구나. 75년생: 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 하나도 없다. 63년생: 풍족한 생활에 빠져 버리면 안일함을 느낀다. 51년생: 먹구름이 걷히고 파란 하늘이 드리운다. 39년생: 좋은 명의는 서남방에 있다.

00년생: 오늘 상황이 기대했던 만큼 원만하지 않다. 88년생: 적잖은 데이트 비용이 들어가겠다. 76년생: 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명해야 한다. 64년생: 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라. 52년생: 순탄하게 끝나는 날이니 무리수를 두지 마라. 40년생: 고집부리지 말고 융합하는 모습을 보여라. 28년생: 집안 일을 오래 생각하는 건 좋지 않다.

01년생: 지갑에서 나가는 돈이라도 나누어 먹는 일이 즐겁다. 89년생: 삶 자체를 보람으로 삼아라. 77년생: 감각적인 것에 의존하는 것은 근시안적인 발상. 65년생: 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라. 53년생: 선택사양을 잘못 이해하면 금전적인 손실이 생긴다. 41년생: 특이한 방법이 좋은 결과를 낳을 수 있다. 29년생: 오늘은 맛있는 음식이 생긴다.

02년생: 자랑하고 싶은 일이 생기도 참아라. 90년생: 미뤄왔던 물건을 구매하겠다. 78년생: 실력을 발휘하지 못하는 것도 운이다. 66년생: 불공평한 현실에선 비관적으로 바라보게 된다. 54년생: 자신의 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라. 42년생: 열심히 찾아다니면 틀림없이 찾아낸다. 30년생: 정성을 먼저 생각하는 것이 올바른 판단이다.

03년생: 마무리를 대충하려는 마음은 안된다. 91년생: 업무가 과중하나 가볍게 해결한다. 79년생: 익숙해진 몸짓이면 일의 능률도 오른다. 67년생: 새로운 것을 습득하면 큰 도움이 된다. 55년생: 불모지나 다름없는 곳에 나무를 심는 격. 43년생: 단단한 것은 오래두면 무르게 된다. 31년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다.

04년생: 어려운 일이지만 굳건한 의지를 발휘하라. 92년생: 필요한 자금줄이 확보되며 한숨 돌린다. 80년생: 바라는 것이 많을수록 스트레스가 많다. 68년생: 손재수가 다분하니 금전거래는 삼가라. 56년생: 둘이서 힘을 합하는 것이 한결 쉽다. 44년생: 고민하던 일이 해결되니 심신이 편하다. 32년생: 화합하는 마음으로 임하면 호감을 갖는다.

05년생: 추진력을 가지고 매사에 임하면 좋다. 93년생: 속에 넣어두기보다 시원하게 풀고 갈 것. 81년생: 사소한 일에 신경 쓰지 말고 한가지 일에 매진하라. 69년생: 일은 많고 사람이 부족하니 즐거운 비명이다. 57년생: 현실에 만족하면서 모나지 않게 생활하라. 45년생: 사업이 위기에 부딪치니 소홀한 부분을 점검하라. 33년생: 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있으니 가까이 두어라.

06년생: 정당한 일에는 자신의 주관을 가져라. 94년생: 집중력이 요구되는 일에 나서지 마라. 82년생: 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 70년생: 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다. 58년생: 마감시간이 임박한 상태라면 미리 준비해라. 46년생: 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생: 친구와의 대화로 한결 홀가분하다.

95년생: 좋다고 함부로 과용함을 삼갈 것. 83년생: 이보 전진을 위한 노력이 필요하다. 71년생: 오늘에 충실하고 내일을 대비해라. 59년생: 원하는 것을 얻지만 손실이 따를지 모른다. 47년생: 아랫사람의 실수를 덮어두되 대응책은 강구하라. 35년생: 건강을 체크하고 활동을 생각하라.

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