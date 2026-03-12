심장마비 환자 응급처치 막은 젤 네일…“손가락 하나는 비워두세요”

중국에서 20대 여성이 심장마비로 병원에 이송됐다가 손톱에 붙인 젤 네일 때문에 응급 처치가 지연될 뻔한 사연이 알려졌다.

5일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후난성에 거주하는 28세 여성 A씨(가명)는 지난달 갑작스러운 심장마비로 병원 응급실에 긴급 이송됐다.

곧바로 응급 처치에 나선 의료진은 환자의 혈중 산소포화도를 측정하기 위해 손가락에 맥박 산소측정기를 장착하려 했다. 맥박 산소측정기는 손가락에 적외선을 통과시켜 혈액 속 헤모글로빈의 빛 흡수 정도를 분석해 산소포화도를 측정한다.

그러나 A씨가 붙이고 있던 길고 두꺼운 젤 네일 때문에 장비가 제대로 작동하지 않아 난관에 봉착했다. 젤 네일이 빛을 차단하면서 정확한 수치를 확인할 수 없었기 때문이다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

의료진은 직접 네일 제거를 시도했지만 단단히 붙어 있어서 쉽지 않았고, 결국 병원 측은 전문 네일 아티스트를 긴급 호출했다. 이후 전문 도구로 젤 네일을 제거한 뒤에야 산소포화도 측정과 응급 처치를 진행할 수 있었다. 다행히 오래 지체되지 않아 환자는 생명을 건졌다.

의료진은 매니큐어나 젤 네일이 응급 치료에 영향을 주는 사례가 종종 있다고 설명했다. 특히 두꺼운 젤 네일이나 어두운 색 매니큐어는 빛을 흡수하거나 반사해 산소포화도 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있다는 것이다.

전문가들은 네일아트 자체가 위험한 것은 아니지만, A씨와 같은 응급상황을 고려할 필요는 있다고 조언한다. 저장대학교 의과대학 제2부속병원의 응급의학과 의사 류샤오는 “과거에도 젤 네일 때문에 산소포화도 측정이 어려워 귓불에 장비를 부착해 검사한 사례가 있었다”고 말했다.

이어 “매니큐어를 즐긴다면 최소 한 손가락 정도는 남겨두는 것이 좋다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지