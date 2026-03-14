[한강로 사진관] 양재동 꽃 시장에 봄꽃 보러 오세요

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

낮기온이 올라간 12일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃을 살펴보고 있다.

낮기온이 올라간 12일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 묘목을 살펴보고 있다.

낮기온이 올라간 12일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃을 살펴보고 있다.

낮기온이 올라간 12일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 묘목을 살펴보고 있다.

낮기온이 올라간 12일 서울 서초구 양재꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃을 살펴보고 있다.

서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인 12일 서울 서초구 양재동 꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃과 묘목을 살펴보고 있다.

주말을 비롯해 전국이 당분간 '전형적인 봄 날씨'가 나타나겠다. 기상청에 따르면 봄에 접어들면 겨울에 한파를 일으키는 찬 대륙고기압 세력이 점차 약해지면서 우리나라는 대륙고기압에서 분리된 이동성고기압과 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 주기적으로 반복해 받는다.

다음 주 일주일간은 전국이 대체로 맑겠으며 기온은 아침 -1∼9도, 낮 10∼16도로 역시 예년 이맘때 수준을 유지하겠다.

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