‘공소 취소 거래설’ 파장에…與 “가장 강력한 방법으로 당 대응하겠다”

이재명 대통령 공소 취소를 놓고 검찰개혁과 조율한다는 ‘거래설’을 놓고 더불어민주당 의원들이 연이은 비판을 내놨다.

민주당 천준호 원내운영수석부대표는 12일 국회 정책조정회의에서 “조작기소 공소 취소는 거래 대상이 될 수 없다”며 “윤석열 검찰정권이 자행한 조작기소는 마땅히 취소해야 한다”고 말했다. 천 수석부대표는 검사들 역시 그런 메시지를 받은 적 없다고 말한다”며 “조작기소 논의 음모론은 가당치 않다”고 비판했다. 그는 “대통령 흔들기를 넘어 검찰개혁 의미 자체를 흔드는 행위”라며 “대한민국은 내란청산, 검찰개혁을 완수하고 앞으로 나아가야 한다”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 12일 국회에서 열린 의원총회에서 천준호 원내운영수석부대표와 대화하고 있다. 연합

김한규 원내정책수석부대표도 “이 대통령이 개혁을 거래의 대상으로 삼았다는 허위뉴스와 음모론이 나오고, 이를 토대로 근거 없는 과거한 비난까지 이어져 심각한 우려를 표한다”며 “이 대통령 개혁 의지를 믿는다”고 밝혔다. 김한규 수석부대표는 이 대통령이 지난 9일 사회관계망서비스(SNS)에 적었던 ‘국민 통합과 개혁이란 양립하기 어려운 두 과제 모두 원만하게 이행하기 위한 제 고심임을 알아달라’며 ‘개혁은 혁명보다 어렵다고 하지만 지난하고 번거롭고 복잡하다고 혁명할 수 없다’던 글을 읽었다.

MBC 기자 출신 장인수씨는 지난 10일 방송인 김어준씨 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 이 대통령 측근이 이 대통령의 메시지라며 다수 고위 검사에게 공소 취소를 요청했다는 주장을 했다. 자신의 취재 내용이라고 한 장씨는 취재원 보호를 이유로 구체적인 증거를 제시하지는 않았다.

중대범죄수사청(중수청)·공수청법을 처리하려는 상황에서 ‘거래설’이 터지며 당 차원의 대응이 필요하다는 의견이 표출됐다. 민주당 김영진 의원은 MBC라디오 김종배의 시선집중에 출연해 “삼류 창작소설 급에도 못 들어가는 내용”이라며 “민주당과 정부 관계자, 이 대통령을 모욕했다”고 비판했다. 김 의원은 친명(친이재명)계 의원 대표로 꼽힌다. 김영진 의원은 “민주파출소가 왜곡·허위·조작 기사에 대해서 명확하게 정정보도를 요청하고, 그것이 진행되지 않았을 때 고발하는 것처럼 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장과 장 기자 발언에 관해서는 똑같은 원칙을 적용해야 한다”며 당의 대응을 촉구했다.

전날까지만 해도 당 차원의 공식 입장은 없다던 민주당은 이날 국회 본회의에 앞서 진행한 의원총회 후 당 언론중재위원회나 방송통신심의위원회 제소, 법적 조치까지 다 포함해 당 대응 방안을 정하기로 선회했다. 김현정 원내대변인은 “공소 취소 음모론 관련해 당이 할 가장 강력한 방법으로 대응하겠다”고 말했다.

김어준씨는 이날 유튜브 방송에서 장씨 발언을 언급하며 “기자들은 그런 제보 소스(출처)를 안 밝힌다”며 “장 기자가 무슨 말을 할지 알고 출연시킨 거 아니냐고 묻는 사람도 있는데, 기자는 자기 특종을 절대 말하지 않는다”며 자신이 사전에 ‘거래설’을 인지하지 못했음을 표했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지