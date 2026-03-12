김장훈, 전 여친 결혼식 축가 불렀다…“신부 울어 분위기 이상해져”

가수 김장훈이 전 연인의 결혼식에서 축가를 부르게 된 사연을 공개했다.

12일 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’는 ‘김장훈, 여자 후배 축가인 줄 알았는데 알고 보니 전 여자친구 결혼식’이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 김장훈은 “가수를 그만두게 된다면 축가 때문에 그만둘 것 같다고 말할 정도로 축가를 많이 불렀다”며 “최소 200번은 한 것 같다. 내가 축가를 부르면 결혼이 잘 될 것 같은 이미지가 있었다”고 말했다.

이어 그는 한 결혼식에서 겪은 예상치 못한 일을 떠올렸다. 김장훈은 “어느 날 여자 후배에게 전화가 와서 결혼하는데 축가를 불러달라는 부탁을 받았다”면서 “대수롭지 않게 승낙했는데 뭔가 이상한 느낌이 들었다”고 말했다. 알고 보니 전화를 건 사람은 그의 전 연인이었다.

김장훈은 다시 전화를 걸어 “우리 예전에 잠깐 만나지 않았냐. 꽤 깊은 사이였던 것 같다”고 물었다. 그러나 그 후배는 “아직 나한테 마음 있는 게 아니면 문제될 것 없다”고 말했다. 혹시 남편이 알게 될까 걱정된다는 그의 우려에도 후배는 “남자는 모른다”고 대답했다.

결국 김장훈은 결혼식에서 축가를 부르게 됐지만, 노래를 부르는 도중 신부가 눈물을 보이는 예상치 못한 상황이 발생했다. 그는 “나 때문에 운 건 아니고 분위기 때문인 것 같다. 부른 노래가 들국화의 ‘축복합니다’였는데 분위기가 조금 슬프다 보니 신부가 울기 시작했다”고 말했다.

이어 “노래가 길다보니 신랑이 나에게 ‘노래를 빨리 끝내달라’는 식으로 신호를 보내더라”며 “그때 상황이 너무 황당했다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

‘속풀이쇼 동치미’는 매주 토요일 오후 11시에 방송된다.

