“이젠 주민 챙길 때”…사법리스크 턴 정장수, 대구 중구청장 도전 ‘파란불’

“사법적인 짐은 내려 놓았지만, 시민에 대한 (저의) 마음의 빚은 앞으로 일을 통해 두고두고 갚아나가겠습니다.”

12일 정장수 대구 중구청장 예비후보가 공직선거법 위반 혐의로 항소심 재판을 마친 뒤 법정을 나서면서 이같이 말했다.

함께 법정을 찾은 일부 지지층들은 “당연한 결과"”라며 서로 얼싸안으며 눈물을 훔치기도 했다.

정장수 대구 중구청장 예비후보가 거리 인사로 얼굴 알리기에 나서고 있다. 정장수 선거사무소 제공

대구고법 제1-2형사부(재판장 왕해진)는 이날 정 예비후보에게 원심과 같은 벌금 90만원을 선고했다.

판결문에 따르면, 정 예비후보는 지난해 1월 29일 대구시 경제부시장 재직 당시 자신의 페이스북에 홍준표 전 시장의 조기 대선 출마를 홍보하는 글을 게시한 혐의를 받고 있다.

재판부는 “사건 범행 횟수가 적지 않고 피고인이 고위공무원으로서 정치적 중립을 지켜야 할 의무에도 이를 위반했다”면서도 “피고인이 범행을 인정하며 잘못을 반성하는 모습을 보였고 범행이 선거에 영향을 미친 것으로 보이지 않으며 동종 처벌 전력이 없는 점 등을 참작했다”고 판시했다. 이어 “원심의 형이 지나치게 가벼워 형을 올려야 할 정도라고 보이지 않는다”고 양형 이유를 설명했다.

공직선거법은 벌금 100만원 이상의 형을 확정받는 경우 향후 5년간 피선거권을 제한한다.

정 예비후보는 이번 항소심 재판부 판결로 중구청장 출마에 남았던 사법리스크는 완전히 해소하면서 자신의 행보에는 파란불이 켜졌다.

정장수 전 대구시 경제부시장이 국민의힘 대구시당에서 대구 중구청장 출마를 선언하고 있다. 뉴스1

앞서 국민의힘이 지난 8일 공천 신청을 마감한 결과, 대구 중구청장 후보자는 3선에 도전하는 류규하 현 구청장과 정 예비후보 등 2명이 신청한 상태다.

정 예비후보는 최근 “삶이 곧 자부심이 되는 중구를 만들겠다”는 공약을 발표하고 거리에서 얼굴 알리기에 나서는 등 ‘표심 잡기’로 분주하다. 그는 대구 중심인 동성로에 세계적인 수준의 첨단 영상아케이드와 집라인을 유치하겠다는 구체적인 로드맵을 제시해 큰 반향을 일으키고 있다.

정 예비후보는 “중구를 과거와 현재와 미래가 공존하는 역사 문화도시, 걷는 즐거움이 있는 살고 싶은 도시, 쇼핑클러스터 육성을 통한 경제도시로 육성하고 전국에서 찾아오기 쉬운 도시로 만들겠다”며 “20여 년 동안 국회와 지방정부에서 쌓아온 경험과 능력을 중구 발전을 위해 쏟아붓겠다”고 말했다.

정 예비후보는 2004년 국회의원 보좌관을 시작으로 경남도지사 비서실장, 자유한국당 경남도당 대변인, 대구시 정책혁신특보, 대구시 경제부시장 등을 지냈다.

