롯데百, ‘하입비스트 20주년 전시’ 독점 공개

롯데백화점이 전 세계 패션 트렌드를 선도하는 미디어 플랫폼 ‘하입비스트(HYPEBEAST)’ 의 20주년 기념 전시를 국내 최초로 단독 공개한다고 12일 밝혔다.

13일부터 4월 16일까지 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀에서 열리는 이번 전시는 롯데백화점과 하입비스트가 공동 기획해 선보이는 글로벌 프로젝트다. 전 세계 단 4개 도시에서만 진행되는 투어 전시이며, 지난해 10월 뉴욕을 시작으로 도쿄와 홍콩을 거쳐 마지막 대미를 장식할 개최지로는 서울이 최종 선정됐다.

‘하입비스트 20주년 기념 롯데백화점 공동 기획 전시’ 포스터. 롯데백화점 제공

특히 도쿄와 홍콩에서는 각 도시를 상징하는 백화점이 전시 무대로 활용된 가운데, 한국에서는 K-패션의 중심지인 ‘롯데타운 잠실’이 서울을 대표하는 백화점으로 이름을 올렸다.

하입비스트는 2005년 캐나다에서 출범한 미디어 기업으로, 패션·음악·예술 등 동시대 문화 전반을 아우르며 전 세계 디자이너와 패션 마니아들이 주목하는 대표적인 트렌드 플랫폼으로 자리매김했다. 1050만명의 소셜미디어 팔로워를 보유하고 있을 정도로 강력한 파급력을 자랑해, 앞선 세 차례 전시에서만 수만 명 이상의 관람객을 유치하며 막강한 팬덤 파워를 입증하기도 했다.

이번 전시에서는 하입비스트가 지난 20년간 걸어온 발자취를 조명하는 ‘하입비스트 아카이브’를 선보인다. 창간호부터 최신호에 이르는 변천사를 통해 초대형 미디어로 성장해 온 하입비스트의 여정을 한눈에 살펴볼 수 있다. 또한 럭셔리 브랜드와의 콜라보 제품을 비롯해 그간 예술계의 이목을 끈 과거 협업 사례를 한데 모아 패션 마니아들의 향수를 불러일으킬 예정이다.

한국 단독 개최를 기념해 K-아티스트와 협업한 특별 작품도 공개한다. ‘나이키 조던’, ‘케이스티파이’ 등 글로벌 브랜드와의 콜라보로 주가를 올리고 있는 조형 예술가 ‘수린’의 작품을 만나볼 수 있다. 특히 롯데백화점에서 최초로 발표하는 신작이 이번 전시의 주요 볼거리로 꼽힌다. ‘미지의 공간을 탐험하는 여행’이라는 콘셉트 아래, 하입비스트의 궤적이 롯데타운 잠실에 착륙한 모습을 우주선 형태의 조형물로 담아냈다.

전시와 연계한 한정판 패션 굿즈도 출시한다. ‘슈프림’, ‘피스마이너스원’, ‘버질아블로 아카이브’ 등 하이엔드 스트리트 브랜드와의 콜라보 티셔츠를 국내 최초로 단독 발매한다. 뉴욕, 도쿄, 홍콩에서 모두 하루 만에 완판을 기록했던 상품으로, 한정 수량으로 출시되는 만큼 각 브랜드 팬덤의 오픈런 행렬이 이어질 것으로 전망된다. 이에 더해 ‘온러닝’과의 협업으로 글로벌 시장에서 가장 주목받는 K-패션 브랜드로 부상한 ‘포스트아카이브팩션(PAF)’의 티셔츠도 공개된다.

‘보는 전시’를 넘어 ‘소통하는 전시’를 경험할 수 있는 커뮤니티 프로그램도 준비했다. 14일부터 격주 토요일마다 ‘아티스트 토크 세션’을 진행한다. K-패션 디자이너와 K-아트 컬렉터 등 한국 패션 예술의 부흥을 이끄는 전문가들이 연사로 나서 창작과 트렌드에 대한 생각을 공유할 예정이다. 참가는 ‘롯데백화점’, ‘롯데갤러리’, ‘하입비스트코리아’ 인스타그램 계정을 통해 무료로 신청할 수 있다.

김준세 롯데백화점 브랜딩부문장은 “전 세계 패션 애호가들을 열광시킨 하입비스트의 아카이브가 롯데타운 잠실에 상륙한 것은 국내 패션 문화의 높아진 위상을 방증하는 사례”라며 “트렌드의 최전선에 선 글로벌 브랜드와 로컬 아티스트의 협업 등 롯데백화점에서만 경험할 수 있는 차별화된 아트 콘텐츠를 준비한 만큼 패션과 예술을 사랑하는 고객들의 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.

