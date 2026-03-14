“두쫀쿠 가고 ‘버터떡’ 왔다”…찹쌀가루 판매량 증가하며 유통가 점령

두바이쫀득쿠키와 봄동비빔밥의 유행이 잦아든 가운데 버터떡이 새로운 디저트 강자로 떠오르며 온라인상에서 화제가 되고 있다. 버터떡의 핵심 재료인 찹쌀가루와 타피오카의 판매량도 증가하고 있다.

최근 온라인상에서 버터떡이 인기를 끌고 있다. SNS 캡처

버터떡은 중국 상하이의 전통 디저트인 ‘황요녠가오’를 변형한 음식으로, 겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감인 게 특징이다.

버터떡은 최근 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 유행이 확산하면서 핵심 재료인 찹쌀가루와 타피오카 판매량도 크게 늘었다.

이마트에 따르면 이달 10일 찹쌀가루 판매량은 지난해 같은 기간보다 108.6%, 타피오카 전분 판매량 역시 37.5% 증가했다.

이마트 관계자는 “인터넷에서 버터떡이 화제가 된 이후 찹쌀가루와 타피오카 판매량이 증가했다”고 전했다.

카페나 베이커리 디저트로 판매되던 두쫀쿠를 버터떡으로 대체하는 분위기다. 버터떡이 두쫀쿠의 주재료인 피스타치오나 카다이프보다 재료 수급이 쉽고 조리법도 간단하기 때문이다.

다만 일부에서는 원재료 가격 상승을 우려하는 목소리도 나온다. 두쫀쿠 유행 당시 피스타치오와 카다이프 가격이 급등하던 것처럼 버터떡 재료 가격도 오를 수 있다는 것이다.

실제 일부 온라인 판매처에서는 찹쌀가루 가격을 소폭 인상한 사례도 나타나고 있다.

한 카페 사장은 “평소 찹쌀가루는 100g당 1000원 수준이었는데 최근에는 500g에 1만5000원 넘게 판매하는 업체들도 있다”며 “최근 버터떡 인기로 동나는 곳들이 많아 가격이 비싸도 구입하게 된다”고 전했다.

온라인 자영업자 커뮤니티에도 “찹쌀가루와 타피오카 전분 가격이 요동치는 것 같다”, “일주일 사이 찹쌀가루 가격이 두 배 넘게 올랐다”는 글이 올라오기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지