커피믹스 15봉…쯔양 '넘사벽 먹방' 또 터졌다

먹방 크리에이터 쯔양이 '전참시'에 다시 출연한다.

14일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 구독자 1310만명을 보유한 쯔양의 홍콩 출장 이후 일상이 공개된다.

쯔양은 홍콩 편의점 간식을 대거 사 와 이삿짐 박스 두 개를 가득 채운 모습으로 참견인들을 놀라게 했다.

올해 서른이 된 쯔양은 매니저와 체질 변화에 대한 고민도 털어놨다. 아버지가 30대에 체질이 바뀌었다는 이야기에 걱정을 했다고 밝혔다.

하지만 실제 먹방 스케일은 여전했다. 홍콩에서 스테이크 3㎏과 꽃게 10㎏을 먹고, 귀국 후에는 6시간 동안 샤부샤부를 먹었다고 전했다.

또 아침부터 홍콩 컵라면과 과자를 먹고 커피믹스 15봉을 넣은 대용량 커피까지 마셨다. 그럼에도 몸무게는 역대 최저치를 기록했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

한편 기내식 라면 레시피 영상이 화제가 되며 실제 제품 출시와 광고 계약으로 이어졌고, 촬영장에서도 라면을 남김없이 먹는 모습으로 웃음을 자아냈다.

