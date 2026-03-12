기안84, 하지원 학창시절 언급…"수원 남학생 인맥의 중심"

웹툰작가 겸 방송인 기안84가 배우 하지원의 학창시절 인기에 대해 언급했다.

11일 유튜브 채널 '인생84'에는 '하지원과 함께'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 기안84와 하지원은 수원 광교산을 오르며 진솔한 이야기를 나눴다.

기안84는 "하지원은 학창 시절부터 고향인 수원에서 정말 유명한 누나였다"라며 "수원 남학생들의 인맥 관계가 하지원 누나를 중심으로 연결돼 있다고 생각될 정도였다"라고 했다.

하지원은 "보다 자유롭게 살고 싶은데, 기안84의 행보를 보며 힐링한다"고 했다.

하지원은 오는 16일 공개를 앞둔 드라마 ENA 새 드라마 '클라이맥스'에 대한 소식도 전했다.

극중 흥행 부진을 겪으며 다시 정상에 올라가고 싶은 욕망을 지닌 여배우 '추상아' 역을 맡은 하지원은 "생애 연기를 하면서 가장 어려웠던 배역"이라고 털어놨다.

이어 "여배우 역할이다 보니 배우 하지원으로 보이지는 않을까 고민을 많이 했다"며 "나와는 정반대되는 예민한 캐릭터라 작품을 위해 마른 몸을 만들었다"라고 덧붙였다.

