기안84, ‘우상’ 이토 준지 드디어 만난다…“꿈속에 있는 느낌”

방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 자신의 우상인 일본 공포만화의 거장 이토 준지 작가를 만난다.

13일 오후 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 기안84가 이토 준지를 만나기 위해 일본으로 떠나는 모습이 공개된다.

이토 준지는 일본을 대표하는 공포 만화가다. 인간의 불안과 기괴한 상상력을 결합한 독창적인 작품 세계로 세계적인 명성을 얻었다. ‘소용돌이’, ‘토미에’, ‘공포의 물고기’ 등이 대표작으로, 그의 작품은 애니메이션과 영화로도 제작돼 글로벌 팬층을 형성하고 있다.

기안84는 과거부터 자신에게 큰 영향을 준 인물로 이토 준지를 여러 차례 언급했으며, 자신의 작품에 오마주를 담아 존경을 표하기도 했다.

앞서 ‘나 혼자 산다’ 방송 말미 공개된 예고편에서는 두 사람의 만남이 예고되며 시청자들의 관심을 모았다. 특히 지난해 여름 기안84의 집을 찾았던 방송인 강남이 이토 준지와의 만남을 주선하겠다고 약속한 바 있어, 해당 약속이 실제로 성사될지 관심이 집중돼왔다.

기안84는 “외부 활동을 잘 안 하시는 분이라 영원히 안 될 줄 알았다”면서 “그런데 그게 진짜로 이루어진 거다. 지금 꿈속에 있는 느낌”이라며 우상과의 만남을 앞두고 흥분을 감추지 못했다.

일본에 도착한 그는 숙소에 짐을 풀자마자 이토 준지에게 묻고 싶은 질문을 정리하며 만남 준비에 나섰다. 최근 일본어 공부를 시작했다는 기안84는 “러닝하는 시간만큼 열심히 했다”며 기대감을 드러냈다.

또한 기안84는 “(이토 준지는) 만화가가 멋진 직업이라는 걸 알려준 분, 우주 같은 존재다”라며 직접 그린 그림을 선물로 준비했다.

기안84가 이토 준지와의 만남을 준비하는 모습은 13일 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 공개된다.

