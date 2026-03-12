블랙핑크, 中·日 프로모션 성황…'데드라인'으로 대륙·열도 접수

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 미니 3집 '데드라인'(DEADLINE) 발매를 기념한 대규모 현지 프로모션을 통해 중국과 일본에서 압도적인 영향력을 과시했다.

YG엔터테인먼트는 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(이하 TME)과 협업하여 중국 20개 도시에서 진행한 '데드라인' 발매 기념 프로모션을 성공적으로 마쳤다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 TME 역대 오프라인 프로모션 중 최대 규모로 기획되어 현지 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

베이징, 상하이, 광저우 등 주요 대도시의 랜드마크와 쇼핑몰은 블랙핑크의 시그니처 컬러인 핑크빛으로 물들었으며, 타이틀곡 '고'(GO)의 뮤직비디오가 대형 전광판을 장식하며 일대를 '블랙핑크 스팟'으로 탈바꿈시켰다. 특히 상하이 장원의 '돌비 하우스 상하이'에서는 돌비 애트모스 기술을 활용한 몰입형 사운드 체험 공간을 마련해 방문객들로부터 큰 호평을 받았다.

일본에서의 열기 또한 뜨거웠다. 도쿄 시부야 중심가에 마련된 팝업스토어에는 이른 아침부터 '오픈런' 행렬이 이어졌으며, 한정판 굿즈들이 잇따라 품절되는 사태가 벌어졌다. 압도적인 비주얼 연출과 대형 레코드사 프로모션 등 다채로운 즐길 거리는 현지 음악 팬들의 마음을 사로잡기에 충분했다.

한편 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인'은 한터차트 기준 발매 일주일 만에 177만 4577장의 판매량을 기록하며 K-팝 걸그룹 초동 신기록을 경신했다. 또한 영국 오피셜 차트와 미국 빌보드 메인 차트 상위권에 이름을 올리며 K-팝 여성 아티스트 최다 차트인 신기록을 세우는 등 독보적인 글로벌 존재감을 입증하고 있다.

