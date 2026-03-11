HMM도 중동 운송 멈췄다…호르무즈 봉쇄에 해상 물류 차질

중동 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 해상 물류 불확실성이 커지면서 국내 최대 해운사 HMM이 중동 노선 신규 예약을 일시 중단했다.

HMM은 11일 화주 고객 공지를 통해 “중동 지역 선박 운항 위험이 커지면서 일부 선박에 대해 ‘항로 우회(Deviation)’ 조치를 시행한다”며 “선박과 선원, 화물의 안전을 보장하기 어려운 상황이어서 당분간 신규 예약이 어렵다”고 밝혔다.

HMM 세계 최대 컨테이너선 그단스크호. 연합뉴스

이미 중동으로 향하고 있는 화물은 기존 항로 대신 안전한 대체 항만으로 우회해 하역할 방침이다. 이 과정에서 컨테이너당 1000달러의 추가 비용이 부과된다. 대상은 현재 인도∼중동 노선을 운항 중인 컨테이너선 3척이다.

앞서 MSC, 머스크, CMA-CGM 등 글로벌 주요 선사들도 이달 초부터 중동 노선 운송을 중단하거나 분쟁 할증료 명목으로 컨테이너당 2000∼3000달러의 추가 비용을 부과하고 있다.

HMM도 해운 동맹인 프리미어 얼라이언스(Premier Alliance) 회원사들과 공동 대응에 나섰다. 글로벌 선사들의 움직임과 현지 위험도를 고려해 이 같은 조치를 결정했다는 설명이다.

HMM 관계자는 “중동 지역 위험도가 높지만 서비스 재개를 위해 노력하고 있다”며 “중동 외 지역은 정상적으로 운항 중”이라고 말했다.

