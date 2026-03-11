폐자원서 고품질 원료 대량 확보…2540억 ‘리본 프로젝트’ 예타 통과

정부가 폐자원 순환이용 기술 확보를 위해 내년부터 7년에 걸쳐 1778억원을 투입한다.

기후에너지환경부는 국가과학기술자문회의에서 열린 국가연구개발사업평가 총괄위원회에서 ‘K-순환경제 리본 프로젝트’가 예비타당성조사를 통과했다고 11일 밝혔다.

플라스틱 폐기물을 재활용하기 위해 입반출 작업을 하고 있다. 뉴시스

K-순환경제 리본 프로젝트는 폐플라스틱, 폐자동차, 중소형 폐전기·전자제품, 사용 후 풍력발전 부품 등에서 플레이크, 열분해유, 유가금속, 희토류, 탄소섬유 등 ‘원료’를 대량으로 생산하는 기술을 확보하는 것이 목표다.

총 사업비는 2540억원 규모로, 국비는 1778억원이 투입된다.

제품 생산 공정에 투입되는 순환원료의 품질은 순환경제 전환의 성패를 좌우하는 주요 요소다. 하지만 현재 기술수준으로는 고품질 순환원료를 대량으로 생산하는 데 어려움이 있는 상황이다.

이에 앞으로 ‘지능형 선별·해체·분리(전 처리) 기술’, ‘고품질 순환원료 대규모 생산 기술’, ‘순환원료 전 주기 관리 지원 요소 기술’ 등 3개 분야의 16개 전략과제가 추진된다.

이번 사업을 통해 고품질 순환원료 공급이 확대되면 국내 순환원료 시장 활성화에 기여하고 유럽연합(EU) 에코디자인과 폐자동차 규정 등 국내외 순환경제 관련 무역장벽 대응에도 기여할 것으로 기대된다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “예타를 통과한 이번 사업은 우리나라의 순환경제 전환을 가속화하는 주요한 추진동력이 될 것”이라며 “대규모 기술 지원을 시작으로 순환경제 관련 정책, 기술 등 전방위적 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

