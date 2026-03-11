정청래 “검찰개혁 대통령 철학 뒷받침해야”…‘당·정·청 원보이스’ 강조, 갈등 진화 안간힘 [사법·검찰개혁]

검찰개혁의 핵심인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치 관련 정부안을 두고 여당 내 파열음이 커지자 정청래 대표는 ‘당·정·청 원보이스’를 강조하며 갈등 수습 의지를 드러냈다. “검찰개혁 취지가 훼손된다”며 정부안에 반발하는 당내 강경파와 “정부를 흔들지 말라”는 원내지도부가 서로 여론전을 벌이는 가운데, 정 대표의 조율 리더십이 시험대에 올랐다.



정 대표는 11일 인천 강화군 현장 최고위원회에서 “검찰개혁에 대한 이재명 대통령의 의지는 변함없고, 한결같고 강하다”며 “대통령의 일관된 철학을 당에서 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다. 검찰개혁을 두고 불거진 당·청 엇박자 논란을 의식한 듯, 이 대통령의 ‘외과시술식’ 현실 개혁론에 발맞추겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

정 대표는 이어 “검찰개혁을 열망하는 국민과 당원 여러분 그리고 당정청의 방향이 크게 다르지 않다”며 “당원 여러분의 바람처럼 수사·기소 분리 원칙에 따라 당정청이 합심해 잘 처리하겠다”고 강조했다. 그러면서 “이제는 머리를 맞대고 다시 한 번 미진한 부분과 부족한 부분, 혹시 있을지 모를 독소조항 등을 잘 해결하기 위해 치열하게 긴밀하게 요란하지 않게 내부에서 토론할 시간”이라고 말했다.



이는 정부안 전면 수정을 고수하는 강경파를 비롯해 강성 지지층을 달래려는 메시지로도 해석된다. 정 대표가 “민심의 척도”라고 말한 친여 성향의 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’에는 이날도 정부안을 두고 “검찰과의 야합”, “민주진영 ‘코어’(핵심) 지지층에 대한 배신” 등의 거센 반발이 잇따랐다.



정 대표가 ‘물밑 조율’을 강조하는 사이 원내지도부는 강경파의 수정 요구에 맞서 ‘정부안 지키기’에 나서는 모습이다. 법제사법위원회 위원장인 추미애 의원과 여당 간사 김용민 의원 등 강경파가 사회관계망서비스(SNS)와 라디오·유튜브 방송 등을 통해 잇따라 정부안을 비판하며 여론전에 나서자, 원내지도부와 정부도 “국민 판단을 받겠다”며 맞대응하는 양상이다.

민주당 전용기 원내소통수석부대표는 이날 SBS라디오에 출연해 “수사와 기소 분리라고 하는 대원칙에서 이재명정부는 개혁의 틀을 완성했다라고 평가한다”며 정부안 대폭 수정 가능성을 재차 일축했다. 전 수석은 “정부안을 ‘반개혁’이라고 한다는 것은 어불성설”이라며 “대통령도 못 믿는 것이냐라고 하는 질문을 할 수밖에 없다”고 꼬집었다. 검찰개혁을 둘러싼 당내 갈등이 이른바 ‘대통령 공소취소 거래’ 논란으로까지 번지며 이날 당내 강경파는 추가적인 공개 반발을 내놓진 않았다.

