“‘감사의 정원’은 세금 낭비 대표 사례”… 정원오, 연일 오세훈 저격 ‘존재감 키우기’

더불어민주당 서울시장 선거 예비후보인 정원오 전 서울 성동구청장은 11일 오세훈 서울시장이 광화문광장에 추진 중인 ‘감사의정원’을 “세금 낭비의 대표적인 사례”라고 비판했다.



정 전 구청장은 국민의힘 소속 오 시장이 추진하는 세운4구역 재개발 계획, 한강버스 등에 대해서도 날을 세우고 있는데 현직 시장 대항마 이미지를 부각해 민주당 경선 구도에서 존재감을 키우려는 의도로 풀이된다.

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 11일 오전 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

정 예비후보는 이날 서울 중구 서울시의회 인근에서 진행한 프레스데이에서 감사의정원을 두고 “시민들은 원하지 않았지만, 오직 오 시장이 원해서 시작한 사업”이라며 “절차를 위반해 공사 중지 명령을 받아 시민들이 어처구니없어하고 있다”고 지적했다.



정 예비후보는 “이것을 어떻게 보완할 것인가에 대한 제 계획은 있다”면서도 “다음에 구체적으로 말씀드리겠다”고 즉답을 피했다.



앞서 국토교통부는 서울시가 감사의정원 추진 과정에서 국토계획법 등을 위반했다는 이유로 공사 중지 명령을 내렸다. 서울시는 국토부의 지적사항을 보완한 뒤 정상 추진해 준공을 마무리하겠다는 입장이다.



정 예비후보는 최근 국민의힘이 자신을 향해 공세 수위를 높이는 것과 관련해 ‘네거티브 공세’라고 반박했다. 정 예비후보는 “(지지율) 1위 후보에 대한 시민들의 열망에 흠집을 내고자 하는 노력”이라며 “한 번 해명이 된 일을 반복해서 하는 건 정말 전형적인 네거티브”라고 말했다. 이어 “서울의 미래를 위해 정책 경쟁으로 가는 것이 좋다고 생각한다”고 덧붙였다.

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 서울 종로구 상연재에서 열린 캠프 1차 프레스데이에서 발언하고 있다. 연합뉴스

각종 여론조사에서 선두를 달리는 정 예비후보는 민주당 내부에서도 집중 견제를 받고 있다. 민주당 서울시장 예비후보들은 정 전 구청장이 TBS 서울시장 후보 시민토론회 불참을 선언해 무산됐다며 정 전 구청장을 향해 비판을 쏟아냈다. 박주민 의원은 이날 페이스북에 “1000만 서울시민의 삶을 책임지겠다고 나선 후보라면 시민들이 지켜보는 공론의 장에서 자신의 비전을 더 많이 증명할 책임이 있다”고 지적했다.



다른 예비후보들도 “정 후보뿐 아니라 다른 후보들을 시민 앞에서 검증할 기회까지 줄어들게 했다”(김영배 의원), “실체 없는 여론조사 인기도만 가지고 민주당 후보를 뽑는다면 그로 인한 본선 리스크와 위험성은 고스란히 민주당의 부담이 될 것”(전현희 의원)이라고 비판했다.



정 예비후보는 채현일·이해식·오기형·이정헌·박민규 등 현역 국회의원 5명이 참여하는 캠프를 꾸린 상태다. 제20대 의원과 문재인정부 청와대 대변인을 지낸 박경미 전 의원은 캠프 대변인을 맡았고 21대 의원을 지낸 신현영 전 의원은 정책자문단장으로 활동한다. 후원회장은 이재정 전 통일부 장관이 추대됐다. 정치권에서는 정 전 구청장이 당내 기반을 다지며 경선 주도권 확보에 나섰다는 평가가 나온다. 일각에서는 대세론을 형성해가고 있다는 해석도 있다.



민주당은 인천 탈환에도 본격 시동을 걸었다. 민주당 지도부는 인천시장 후보로 단수 공천한 박찬대 의원과 함께 인천 강화를 찾아 현장 최고위원회의를 열었다.



정청래 대표는 이날 회의에서 박 의원을 “정치적 짝꿍”이라고 표현하며 “이재명 당대표와 같이 최고위원 활동을 하면서 박찬대 당시 최고위원이 검찰독재대책위원회를 맡아 용기 있게 윤석열 검찰 독재 정권과 싸웠다”고 추켜세웠다.



박 의원은 인천 바이오 과학기술원 설립, 강화 고인돌과 갯벌의 유네스코 세계유산 등재, 강화 갯벌 국제 생태 평화공원 조성 추진 등을 약속했다.

