韓서 돈버는 외국기업 법인세는 ‘찔끔’

기업데이터연구소 CEO스코어는 외국계 기업 1872개 중 2022∼2024년 사업·감사보고서를 제출한 1583개의 법인세 비용과 기부금을 조사한 결과를 11일 공개했다. 외국계 기업은 해외에 있는 최대주주가 의결권 50%를 초과해 경영권을 행사하거나 지분을 통해 사실상 경영권을 행사하는 기업으로 정의했다.

조사결과를 보면 외국계 기업의 3년 평균 매출 대비 법인세 비중은 1.1%였다. 매출 구간별로는 1조원 미만 기업이 1.8%, 1조~3조원 기업이 1.5%, 3조원 이상 기업은 0.4%로 매출이 커질수록 법인세 비중이 작았다. 법인세 납부액은 2022년 7조2365억원에서 2024년 4조8226억원으로 33.4% 감소했다. 같은 기간 기업들의 세전 이익이 12.4% 줄어들면서 법인세도 감소했다고 CEO스코어는 설명했다.



법인세 비중이 가장 높은 외국계 기업은 우아한형제들(5.0%)이었다. 이어 라이나생명보험(3.6%), 메트라이프생명보험(1.9%), 애플코리아(1.5%), 노벨리스코리아(1.4%), 금호타이어(1.1%) 등 순이었다.

