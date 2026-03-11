트럼프, 日 자위대 파견 요청 가능성 [美·이란 전쟁]

미국이 19일로 예정된 미·일 정상회담에서 호르무즈해협에 자위대를 파견해 달라고 요청할 가능성이 제기됐다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

11일 일본 요미우리신문은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본에 이란 전쟁에 대한 명확한 지원책을 요구할 경우, 다카이치 사나에 일본 총리가 어려운 판단을 해야 할 상황에 놓일 수 있다고 관측했다. 지원책으로는 일본 자위대가 호르무즈해협의 유조선을 호위하거나 기뢰 제거를 담당하는 방안이 언급된다. 그간 다카이치 총리는 대외적으로 미국의 이란 공격에 대한 평가를 자제하면서 외교적 역할에 중점을 뒀다. 지난 9일 중의원 예산위원회에서는 “미국 나름의 이유가 있을 것이다. 이야기를 듣겠다”고 신중함을 나타냈다. 다카이치 총리는 지난 2일에도 중의원(하원) 예산위원회에서 이란 상황에 대해 “상세한 정보를 갖고 있지 않아 법적 평가를 하는 것은 삼가겠다”며 신중한 태도를 보였다.



앞서 아사히신문도 일본 정부가 미국으로부터 이란 군사 공격에 대한 지원 요청이 있을 경우에 대비해 대응책 검토에 들어갔다고 보도한 바 있다. 여기에는 자위대 초계기나 공중급유기 파견이라는 선택지도 나왔다고 아사히신문은 전했다.



한편, 일본의 미군 핵심전력도 중동으로 이동한 것으로 알려졌다. 일본공산당 기관지 아카하타는 미 해군협회(USNI) 함선 위치 정보를 인용해 일본 요코스카 해군기지를 모항으로 하는 미군 이지스함 2척이 지난 2일 아라비아해에 전개됐다고 보도했다. 해당 함정들은 토마호크 미사일을 발사해 이란을 공격한 것으로 알려졌다.

