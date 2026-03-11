KBL, 경찰청과 범죄예방·기초질서 확립 및 안전한 관람 문화 조성 위한 업무협약 체결

한국농구연맹(KBL)은 11일 경찰청과 범죄예방, 기초질서 확립 및 안전한 관람 문화 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

서울 서대문구 경찰청에서 열린 이날 협약식에는 이수광 KBL 총재와 유재성 경찰청장 직무대행을 비롯한 양측 관계자들이 참석했으며 농구장을 찾는 팬들이 쾌적하고 안전한 환경에서 농구 문화를 즐길 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 보이스피싱 등 각종 범죄 예방과 안전 수칙을 알리는 홍보 영상을 농구장에서 송출하고 암표 거래 근절을 위한 상호 협력을 이어간다. 또한 경기장 안팎의 인파 및 차량 질서 유지에 협력하고 온라인 모욕 및 명예훼손 대응을 위한 협력 체계를 구축할 계획이다. 더불어 KBL 신인 선수 오리엔테이션에 경찰청 전문가가 직접 참여해 범죄 예방 교육을 진행할 예정이다.

이수광 KBL 총재는 “다음 시즌 프로 출범 30주년을 앞둔 KBL이 건강하고 신뢰받는 리그로 발전해야 할 중요한 시점에 서 있다”며 “이번 협약을 통해 프로농구 경기 현장의 안전을 더욱 강화하고, 불법 스포츠 도박과 같은 사회적 문제를 예방함으로써 공정하고 건전한 스포츠 문화를 확산하는 데 도움이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “농구는 많은 국민이 사랑하는 대표적인 겨울 스포츠로, 이번 협약은 경찰과 KBL이 함께 더 안전한 경기장 문화를 만들어 가는 첫걸음”이라며 “국민 화합의 장인 경기장에서 전광판 등 대중 접근성이 높은 기반시설을 통해 보이스피싱 범죄 예방 등 치안 정책이 국민의 일상 속에서 자연스럽게 전달되기를 기대한다”라고 말했다.

