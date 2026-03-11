목포에 서해안 첫 함정 방산업체…제이케이중공업 지정

전남 목포에 본사를 둔 제이케이중공업이 서해안권 조선기업 가운데 처음으로 함정 분야 방산업체로 지정됐다.

전남도는 제이케이중공업이 산업통상자원부로부터 함정 분야 방산업체로 지정됐다고 11일 밝혔다. 이번 지정은 전남 조선산업이 기존 상선 중심 구조에서 해양 방산 분야로 영역을 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다.

목포 삽진산업단지 전경. 전남도 제공

2014년 설립된 제이케이중공업은 선박 블록 제작과 선박 수리·개조, 관공선 신조 등을 주요 사업으로 성장해 현재 연 매출 300억원 규모의 조선기업으로 자리 잡았다. 약 3년간 준비 끝에 지난 2월 함정 분야 방산업체로 지정됐다.

전남도는 최근 목포 허사도 일원에 해양경찰정비창이 출범한 것을 계기로 기업과 대학, 연구기관 등이 참여하는 해양 방산 산업 생태계 조성에도 나서고 있다.

또 지역 조선소의 글로벌 함정 유지·보수·정비(MRO) 산업 육성을 위해 전남·광주 행정통합 특별법에 관련 지원 근거를 마련했으며, 산업통상자원부와 방위사업청이 추진하는 함정 유지·보수·정비 공모사업에도 참여해 관련 인프라 확충을 추진할 계획이다.

최종근 제이케이중공업 대표이사는 “방산업체 지정을 계기로 기술 혁신과 품질 경쟁력을 강화해 함정 유지·보수·정비 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “전남 기업이 해양 방산 시장에 진출하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “지역 조선기업이 방산과 수리조선 등 새로운 산업 분야에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

