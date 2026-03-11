'트롯 왕자' 박지현, 초동 25만 장·전곡 차트인…첫 정규 앨범 활동 성료

가수 박지현이 첫 정규 앨범 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)로 유의미한 성과를 거두며 활동을 성료했다.

박지현은 지난 2월 23일 첫 정규 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)로 컴백하며 주요 음악 방송부터 라디오, 예능가를 종횡무진했다.

박지현은 앨범 발매 후 지난 2월 27일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼!음악중심', SBS '인기가요'와 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오', KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'까지 지상파 방송 3사 음악 방송과 라디오까지 모두 접수했다.

앨범을 향한 대중의 반응도 뜨거웠다.

타이틀곡 '무(無)'는 지난 2월 24일 기준 멜론HOT100 13위, 벅스 실시간 차트 7위 등 주요 음원차트를 장악하며 공개와 동시에 청신호를 보였다.

이외에도 수록곡 'Opening'(오프닝), '기도', '아름다운 인생 이야기', 'Dancing In Love'(댄싱 인 러브), '안녕이란 슬픈 말', '애간장', '만물트럭', '초대장'이 모두 멜론 HOT100에 이름을 올리며 차트 줄 세우기에 성공했다.

또한, 앨범 초동 판매량은 25만 장을 기록했고 오늘(11일) 기준, 한터차트의 '주간 트로트 차트 TOP5'에서도 1위를 기록하며 트로트 왕자의 저력을 보여줬다.

가수 박지현. JG스타엔터테인먼트

박지현의 이번 첫 정규 앨범 'MASTER VOICE'(마스터 보이스)는 사랑과 이별, 기다림과 후회, 그리고 다시 일어서는 마음까지, 박지현 특유의 음색과 감성으로 한 사람의 인생과 감정을 온전히 담아낸 결과물이다.

한편, 박지현은 오는 4월 10일부터 12일까지 단독 콘서트 '2026 박지현 콘서트 쇼맨쉽 시즌2(SHOWMANSHIP SEASON 2)'로 컴백 열기를 이어갈 예정이다.

