더본코리아, 지배구조 개편 본격 시동…경영 투명성 강화

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 글로벌 시장 진출과 경영 투명성 강화를 위해 이사회 체계를 대대적으로 개편한다.

더본코리아 백종원 대표가 2024년 11월6일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 더본코리아 상장식에서 기념사를 하고 있다. 뉴시스

더본코리아는 지난 10일 공시를 통해 경영·투자, 글로벌 마케팅, 소비자 법률 분야의 외부 전문가 3인을 신규 사외이사 후보로 추천했다.

사외이사 비중 확대로 객관적인 경영 감시 체계를 구축하고 주주가치를 높이려는 조치로 풀이된다.

삼성물산 출신의 경영·투자 전문가 유효상, 현대자동차 등에서 브랜드 전략을 총괄한 글로벌 마케팅 전문가 최명화, 한국소비자원 등을 거친 법률 전문가 김희경 후보가 언급되고 있다.

이들은 더본코리아의 중장기 성장 전략 수립, 해외 시장 공략 고도화, 가맹점주와의 상생 및 ESG 경영 강화 등의 역할을 수행할 것으로 보인다.

사외이사 선임 건은 이달 말 예정된 정기주주총회에서 최종 의결을 거쳐 확정될 예정이다.

더본코리아 관계자는 “이사회의 독립성 강화로 투명한 지배구조를 확립하기 위한 결정”이라며 “회사가 추진하는 주요 사업의 전략적 의사결정과 지속적인 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지