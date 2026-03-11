‘李대통령 공소 취소 거래설’에 최측근 김용도 “황당한 사안”…與 분란 격화

김용 전 더불어민주당 민주연구원 부원장이 이재명 대통령의 검찰과 공소 취소 ‘거래설’을 두고 “전혀 아니다”라며 “이런 게(얘기가) 어떻게 시작됐는지 모르겠는데, 이러한 파장은 예상해봐야 하지 않았는가 아쉬움이 너무 크다”며 애둘러 비판했다. 김 전 위원장은 대표적인 이 전 대통령 측근으로 꼽힌다.

이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김용 전 부원장은 11일 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 이 대통령 공소 취소 거래 의혹에 관해 “정말 황당한 상황으로 보인다”며 “청와대도 공식적으로 그런 일 없었다고 명백하게 선을 그었고, 실제로 대통령 공소 취소라는 게 개인의 의사를 통해 할 수 있는 일도 아니다”라고 말했다. 그는 이번 의혹 제기를 “해프닝”이라며 “굉장히 큰 대형 사건이고 빨리 팩트체크를 분명해 해주면 좋겠다”고 밝혔다.

MBC 기자 출신 장인수씨는 전날 방송인 김어준씨 유튜브 방송에서 이 대통령과 검찰 간 공소 취소 거래 의혹을 제기했다. ‘이 대통령 뜻을 전한다’고 믿을 만한 이 대통령의 최측근이 최근 다수 고위 검사들에게 이 대통령 공소를 취소하라는 메시지를 전달했다고 주장했다. 그러면서 장씨는 “검찰은 이 메시지를 ‘이재명정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’라고 생각할 것”이라며 “이 얘기를 들은 검사들은 검찰 수뇌부가 공소 취소를 해주면 대통령과 그 말을 한 사람, 공소 취소를 해준 ‘친명(친이재명)’ 검찰 수뇌부를 묶어서 통으로 보내버릴 수 있겠다고 계산하고 있다더라”고 전했다.

이 같은 주장의 근거를 자신의 취재라고 말했던 장씨는 전날 밤 유튜브 라이브방송에서 증거와 발언자 등은 공개할 수 없다고 했다. 민주당 내 대표 친명 의원으로 꼽히는 한준호 의원은 전날 곧바로 “방송에서 저잣거리 소문만도 못한 근거 없는 음모론을 꺼내 이재명정부를 공격하고 당원과 국민을 갈라놓는 말을 아무렇지 않게 하느냐”며 “정말 화가 난다”고 장씨를 비판했다.

이날까지 공소 취소 거래설의 여진은 이어졌다. 국민의힘이 ‘공소 취소 거래 게이트’의 실체적 진실을 밝히기 위한 특별검사 도입을 요구하며 탄핵까지 언급하고 나서자 한 의원은 “내일인 3월12일은 22년 전 노무현 전 대통령 탄핵안이 국회에서 통과된 날”이라며 “근거 없는 정치공세와 무책임한 선동이 어디까지 갈 수 있는지 똑똑히 보고도 지금 대통령 탄핵까지 입에 올리는 발언이 아무렇지 않게 방송에서 흘러나온다”고 페이스북에 적었다.

김용 전 더불어민주당 민주연구원 부원장. 뉴스1

민주당 강득구 최고위원도 “장씨가 김어준씨 방송에서 제기한 ‘공소 취소-검찰개혁 거래설’은 완전히 무책임한 음모론”이라며 “‘팩트가 확실하다’면서 증거는 숨기고, ‘공개 어려움’을 핑계로 국민을 호도하는 행태”라고 비판했다. 박지원 의원은 “황당한 이야기로 도저히 있을 수 없고 가당치도 않은 일”이라며 “이재명정부와 민주당이 그런 일을 할 바보가 없다”고 밝혔다.

김용 전 부원장은 ‘김어준씨와 여권 핵심이랑 불편한 기류나 분위기가 있다고 봐야 하느냐’는 진행자 질문에 “최근에 일련의 그런 사건이 있었다”며 이 대통령 동남아시아 순방 중 김민석 국무총리와 김어준씨 설전을 언급했다. 앞서 김어준씨는 유튜브 방송에서 “대통령 순방 중 (중동 상황에) 대응하는 국무회의도, 대책회의도 없었다”고 발언했고 총리실은 이를 반박했다.

김용 전 부원장은 “우리가 갈등을 증폭시키기보다는 조금 정제시켜서 (말할 필요가 있다)”라며 “이미 갈등이 너무 많이 커졌다”고 말했다. 민주당과 조국혁신당 합당에 찬성했던 김어준씨와 유시민 작가는 친문(친문재인) 세력으로 분류된다. 중도·실용 성향의 새로운 민주당 지지층 ‘뉴이재명’이 합당에 반대하면서 양측은 입장 차를 보였다. 김어준씨가 유 작가와 함께 전통적인 민주당 주류 지지층을 대표하는 친여 성향 스피커라면, 김민석 총리는 기존 주류 지지층의 지지가 상대적으로 약한 인물로 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지