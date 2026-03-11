소노수의재단, 강원도와 ‘유기묘 입양·반려동물 의료지원 확대’ 업무협약

소노수의재단이 이달 10일 강원도청 본관 소회의실에서 강원도와 강원지역 유기묘 입양·반려동물 의료지원 확대를 위한 업무협약을 맺었다고 11일 밝혔다.

소노수의재단은 2020년 설립된 비영리법인이다. 지역 유기동물 보호소 의료 봉사활동과 시각 장애인 안내견 건강검진 등 유기동물 보호와 반려동물 의료지원 활동을 이어오고 있다.

소노수의재단이 강원도와 유기묘 입양·반려동물 의료지원 확대를 위한 업무협약을 맺었다. 소노수의재단 제공

또 소노호텔앤리조트와 연계해 소노캄 고양에서 전문 의료진과 최신 진료 시설을 갖춘 동물 병원을 운영중이다. 강원도 홍천에 위치한 반려동물 동반 복합문화공간 소노펫클럽앤리조트에서 운영하는 유기견 입양 프로그램에 의료 지원에 나서는 등 반려동물을 위한 활동을 지속해오고 있다.

양측은 이번 협약을 통해 강원지역 유기 동물보호센터 19곳에서 구조·보호 중인 유기묘의 입양을 활성화하고, 반려동물의 의료 복지 사각지대 해소를 위한 상호협력 체계를 구축하기로 했다.

협약 주요 내용에는 △유기묘 입양 활성화를 위한 도심지 입양센터 운영 △반려동물 의료 소외지역 봉사활동 △도내 교통약자 대상 반려동물 이동서비스 지원 등이 포함됐다.

특히 동물 의료 시설이 부족한 도내 취약 지역 순회 진료와 반려동물 이동 지원 서비스는 교통약자의 불편을 해소하고, 의료 접근성이 낮은 지역의 부담을 실질적으로 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

마정우 소노수의재단 매니저는 "이번 협약을 통해 소노수의재단이 보유한 인력과 인프라를 활용해 반려동물 의료 복지 향상에 기여할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 반려인과 반려동물의 의료 사각 지대를 해소하고 동물 복지 확대를 위해 강원특별자치도와 협력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

