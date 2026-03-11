마이티 마우스, 故 휘성 1주기 추모공연 MC 참여

힙합 듀오 가수 마이티 마우스(Mighty Mouth, CHUFLEX·쇼리)가 故(고) 휘성의 1주기 추모 녹화 공연에서 MC를 맡았다.

마이티 마우스는 최근 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 휘성의 1주기를 맞아 진행된 '휘성 트리뷰트 X MBC 잇츠라이브' 녹화 현장에 참여했다.

그룹 마이티 마우스(Mighty Mouth)의 CHUFLEX, 쇼리(오른쪽부터).

'휘성 트리뷰트 X MBC 잇츠라이브'는 마이티 마우스를 비롯한 휘성의 동료 가수들(방예담, 솔지, 케이윌)이 뜻을 모아 진행한 추모 공연으로, 추후 유튜브 채널 '잇츠라이브 (it’s Live)'를 통해 공개될 예정이다.

관계자에 따르면 이날 녹화 방송에서는 휘성의 히트곡들과 밴드 버전으로 편곡된 곡들의 라이브 무대가 진행됐다.

특히, MC는 휘성과 깊은 우정을 나눈 동료인 마이티 마우스가 맡았으며 추모의 마음으로 공연을 이끌어 나갔다.

마이티 마우스 CHUFLEX와 휘성이 나눈 메신저 대화 내용. 추플렉스 인스타그램

한편, 마이티 마우스와 휘성은 같은 시기 함께 가수 활동을 했으며 오랜 음악적 동료이자 절친한 친구 관계로 알려졌다.

휘성의 비보가 전해지고 난 뒤, 마이티 마우스 추플렉스(구 상추)는 휘성과 생전 나눈 대화 내용을 공개하며 먹먹한 심경을 드러내기도 했다.

故(고) 휘성. 뉴스1 사진공동취재단

한편, 휘성은 지난해 3월 10일 서울 광진구 자택에서 심정지 상태로 발견됐으며 향년 43세의 나이로 짧은 생을 마감했다.

당시 수사를 맡은 경찰은 범죄와 관련된 정황은 확인되지 않았다고 전했고, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 결과 1차 부검 결과는 '사인 미상'으로 드러났다.

