“3억이 깡통 돼” “헬리콥터 타고 들어가야”…이경실·조혜련의 투자 실패담

최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

방송인 이경실과 조혜련이 주식과 부동산 투자 실패 경험을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처
10일 공개된 유튜브 채널 ‘신여성’ 영상에는 이경실, 조혜련, 이선민이 출연해 재테크와 관련한 경험담을 나눴다. 세 사람은 “30년 넘게 연예계 생활을 하며 안 해본 재테크가 없다”면서 주식, 부동산, 사업, 금 투자 등에서 겪은 실패담을 공개했다.

 

이경실은 주식 투자로 큰 손실을 본 경험을 언급했다. 그는 “몇 년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억원이 넘는다”며 “삼성전자를 7만원에 샀는데 크게 떨어졌다. 겨우 본전이 됐을 때 팔았는데 지금은 삼성전자 주식은 쳐다보기도 싫다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처
부동산 투자와 관련해서 조혜련은 약 20년 전 경기도 용인에 땅을 매입했던 일을 떠올렸다. 그는 “괜찮은 땅이 있다는 말을 듣고 100평 정도를 7000만원에 샀는데 아직도 개발이 안 됐다”며 “직접 가보니 들어갈 수 있는 길이 없다. 헬리콥터를 타고 들어가야 할 정도”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “내 땅만 빼고 주변은 모두 개발됐다. 용인대와 명지대도 들어서고 지역이 크게 변했다”고 덧붙였다.

 

이경실 역시 비슷한 경험을 소개했다. 그는 “20년 전 안성에 있는 1600평 규모의 땅을 1억원 넘게 주고 샀다”며 “당시 구획 정리가 되지 않은 덩어리 땅이었는데 지금까지도 정리가 되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “군청까지 찾아가봤는데 당분간 개발 계획이 없을 것 같다는 말을 들었다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘신여성’ 캡처
이선민도 부동산 투자 실패 사례를 털어놨다. 그는 “스물한 살 때 어머니가 난곡동 반지하 집을 1억500만원에 샀다”며 “경전철이 들어오고 재개발이 진행된다는 말을 듣고 산 것이었지만 경전철은 아직 삽도 뜨지 않았다. 현재 매매가는 8500만원 정도”라고 말했다.

 

세 사람은 서로의 투자 경험을 두고 “차라리 서로 땅을 바꿔 쓰자”고 농담을 주고받았다.

 

조혜련은 “여러 실패를 겪으면서 결국 내가 가장 잘할 수 있는 일을 꾸준히 하는 것이 중요하다는 걸 깨달았다”고 말했다. 이경실 역시 “자신만의 재능이 있다면 그걸 활용해야 한다. 다른 욕심을 내기보다 본업에 집중해야 한다는 걸 느꼈다”고 덧붙였다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

