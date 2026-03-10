봄에 만나는 러시아의 ‘정열’…경기아트센터 ‘마스터피스 시리즈’ 공연

경기필하모닉오케스트라(경기필)가 러시아 관현악 작품으로 구성한 ‘마스터피스 시리즈 Ⅰ-림스키코르사코프 세헤라자데’를 13일 수원 경기아트센터 대극장에서 공연한다. 이번 공연은 이튿날인 14일 서울 예술의전당 콘서트홀로 이어진다.

10일 경기아트센터에 따르면 경기필은 공연 1부에서 세르게이 라흐마니노프의 ‘피아노 협주곡 제3번’을 선보인다. 고도의 기교와 깊이 있는 음악성을 동시에 요구하는 협주곡으로, 서정적 선율과 장대한 스케일을 통해 라흐마니노프 특유의 낭만을 드러낸다.

경기아트센터 대극장.

2부에선 니콜라이 림스키코르사코프의 모음곡 ‘세헤라자데’가 연주된다. 바이올린 독주가 특징인 이 작품은 화려한 오케스트레이션과 이국적 선율이 어우러졌다.

이번 공연에선 지휘자 최수열과 피아니스트 박재홍이 함께 무대에 오른다. 지휘자 최수열은 폭넓은 레퍼토리와 탁월한 감각으로 주목받는다. 고전부터 동시대 음악까지 아우르는 균형 잡힌 해석이 강점이다.

피아니스트 박재홍은 2021년 페루초 부조니 국제 피아노 콩쿠르에서 우승한 바 있다. 섬세한 분석력과 대담한 표현력을 겸비했다.

경기필 마스터피스 시리즈 Ⅰ‘림스키코르사코프 세헤라자데’ 포스터. 경기아트센터 제공

경기아트센터 관계자는 “이번 공연에선 라흐마니노프의 격정적 협주곡과 림스키코르사코프의 화려한 관현악 작품을 한 무대에서 만날 수 있다”며 “관객들은 러시아 음악의 풍부한 색채와 서사를 깊이 있게 경험할 것”이라고 말했다.

공연에 대한 자세한 정보와 예매는 경기아트센터 누리집에서 확인할 수 있다.

