한국원자력환경공단, 美서 한국형 방폐물 기술 알리며 국제협력의 첫발 디뎌

한국원자력환경공단은 미국에서 열린 방사성폐기물 관리 및 원전해체 등 우수한 한국형 방폐물 기술을 알리며 국제협력의 기반을 다진다.

공단은 8~11일(현지시간)까지 미국 피닉스에서 열리는 방사성폐기물 관리 및 원전해체 분야의 세계 최대 국제회의 '2026 WM(Waste Management) 심포지엄'에 참가한다고 10일 밝혔다.

원자력환경공단은 8~11일(현지시간)까지 미국 피닉스에서 열리는 방사성폐기물 관리 및 원전해체 분야의 세계 최대 국제회의 '2026 WM 심포지엄'에 참가한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 공단 제공

WM 심포지엄은 30개국, 900개 기관, 2500여 명이 참가하는 세계 최대 규모의 국제 방사성폐기물 컨퍼런스로 방폐물 관리, 원전 해체 등을 주제로 전 세계 전문가들이 모여 발표와 토론을 진행된다.

심포지엄은 한국원자력환경공단의 방사성폐기물 관리사업 국제협력 강화를 위한 첫 걸음이다.

공단은 방사성폐기물의 안전관리, 운반·포장·처분, 원전해체 및 환경복원 등 핵심 의제와 관련한 국제 동향을 파악하고, 주요 국가의 기관, 기업과 협력 확대에 나선다.

방폐물 산업 생태계 조성을 위해 협력기업인 ㈜고도기술, ㈜지오그린21, 미래와도전 등과 공동 홍보관을 조성해, 방폐물 관리 기술의 우수성을 알리고 국내 참여기업의 해외시장 진출을 지원한다.

방폐물 워크숍에서는 우리나라의 제3차 중저준위 방사성폐기물 관리 기본계획, 심층처분시설 구축을 위한 국가 R&D 로드맵과 연구용 지하연구시설(URL)의 전략적 역할 등을 발표할 예정이다.

또 공식 행사인 KORAD NIGHT를 개최해 각국 정부기관, 공공기관, 기업 관계자들과 교류의 장을 마련한다.

핀란드의 포시바(Posiva), 스웨덴의 에스케이비(SKB) 등 해외 방폐물 유관기관과 향후 공동연구 및 기술협력을 위해 양자면담을 진행한다.

조성돈 공단 이사장은 “안전한 방폐물 관리를 위해 방폐물 관리 선도국과 인력 및 기술교류를 강화하는 한편 공단의 방폐물 기술 고도화를 통해 중소기업의 한국형 방폐물 기술의 해외수출을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

