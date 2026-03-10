올겨울 한랭질환 사망자 1.8배 급증…80%가 ‘65세 이상 고령층’

이번 겨울 추위로 인한 한랭질환 사망자가 전년 대비 1.8배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 특히 사망자 10명 중 8명은 65세 이상 고령층에 집중되어 있어 노인 보호를 위한 사회적 주의가 시급하다는 지적이다.

10일 질병관리청이 발표한 ‘2025~2026절기 한랭질환 응급실 감시체계’ 운영 결과에 따르면 이번 겨울철 한랭질환자는 총 364명으로 파악됐다. 게티이미지뱅크

10일 질병관리청이 발표한 ‘2025~2026절기 한랭질환 응급실 감시체계’ 운영 결과에 따르면, 지난해 12월 1일부터 올해 2월 말까지 신고된 한랭질환자는 총 364명이다. 이는 전년(334명) 대비 약 9% 증가한 수치지만, 같은 기간 사망자는 8명에서 14명으로 75% 늘어났다.

이번 절기 한랭질환의 가장 큰 특징은 고령층에게 압도적으로 치명적이었다는 점이다. 전체 사망자 14명 중 78.6%인 11명이 65세 이상이었으며, 그중에서도 80세 이상 초고령층이 사망자의 절반 이상(57.1%, 8명)을 차지했다.

특히 사망자 14명 전원의 추정 사인이 ‘저체온증’으로 확인됐는데, 이들 중 35.7%(5명)는 치매 등 인지장애를 앓고 있었던 것으로 파악됐다. 기온 변화에 민감하게 대응하기 어려운 인지장애 고령자가 한파 속에 방치될 경우 생명에 직결되는 저체온증에 무방비로 노출될 수 있음을 시사한다.

발생 장소별로는 실외(75.0%)가 실내(25.0%)보다 3배가량 많았다. 주목할 점은 고령층의 사고 발생지다. 65세 이상 환자(209명)의 경우 주거지 주변(27.3%)과 길가(24.4%), 집(22.0%) 순으로 나타나 원거리 이동보다는 일상적인 생활권 내에서 질환을 얻는 경우가 많았다.

발생 시간대는 기온이 급격히 낮아지는 밤 사이의 영향을 받은 오전 6시~12시(36.6%)에 집중됐다. 성별로는 남성 환자(235명)가 여성(129명)보다 약 1.8배 많았다.

임승관 질병관리청장은 “이번 감시 결과 인지장애를 동반한 고령층에서 사망 사례가 빈번하게 발생한 만큼, 어르신들이 한파에 홀로 노출되지 않도록 보호자의 각별한 관심이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

