이재숙 대구시의원 “신세계 아웃렛 입점 맞춰 안심뉴타운 일대 교통 인프라 갖춰야”

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

대구시의회는 문화복지위원회 소속 이재숙 의원(동구4)이 11일 열리는 제323회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 동구 안심뉴타운 일원 교통 인프라 문제점을 지적하고 개선방안 마련을 촉구한다고 10일 밝혔다.

 

이재숙 대구시의원. 대구시의회 제공
이 의원에 따르면, 현 동구 안심뉴타운 북편 도시계획도로 일부 구간이 실효되면서 도로망이 완전히 연결되지 못한 채 단절된 상태다.

 

이 때문에 안심 지역이 제한된 도로망에 의존하면서 교통 혼잡이 반복되고 있다. 게다가 율하교 동편네거리 입체화 사업과 아웃렛 개장이 2028년 목표로 추진해 공사 지연 시 교통 문제가 심화할 수 있다는 우려도 제기된다.

 

이 의원은 이런 문제를 해결하기 위해 공영주차장 확보를 비롯해 셔틀버스 운영, 대중교통 연계 강화 등 교통편의 대책과 함께 교통 발생량 재분석을 통한 북편도로 연결 등 도로망 확충 검토를 제시했다. 또한 율하교 동편 고가도로 사업의 공정 관리와 예산 확보가 차질 없이 이뤄질 것을 제안했다.

 

이 의원은 “신세계 아웃렛 유치가 지역 발전의 계기가 되기 위해서는 교통 인프라가 반드시 함께 갖춰져야 한다”며 “동구 안심 지역이 사람들이 찾아와 뿌리내리고 성장하는 도시로 거듭날 수 있도록 시가 적극적인 대책을 마련해 주길 바란다”고 강조했다.

 

한편, 신세계사이먼은 동구 율암동 일대 안심뉴타운 유통 상업시설 부지에 영업 면적 4만2900㎡ 규모 아웃렛을 2028년까지 단계별로 조성할 계획이다.


