‘공급망 위험’ 지정에… 앤트로픽, 美정부 상대 소송

인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 ‘공급망 위험’ 기업으로 지정된 데 대해 도널드 트럼프 미국 행정부를 상대로 이를 취소해달라는 소송을 냈다.



9일(현지시간) 미국 NBC뉴스 등에 따르면 앤트로픽은 캘리포니아 북부 연방지방법원과 워싱턴 연방 항소법원에 각각 국방부를 비롯한 연방기관 18곳과 피트 헤그세스 국방장관 등 행정부 고위인사들을 피고로 한 소송을 제기했다.

앤트로픽. 로이터연합뉴스

소송에서 앤트로픽은 연방기관 등 군사 계약업체가 자사와 협력하는 것을 금지하는 정부 명령을 무효화하고, 자사 AI 사용을 금지한 트럼프 대통령의 지침이 위헌임을 확인해줄 것 등을 법원에 요구했다. 앤트로픽 측 변호인단은 “이런 조치는 전례가 없으며 불법적”이라며 “헌법은 정부가 막대한 권력을 이용해 기업 표현의 자유를 침해하는 것을 허용하지 않는다”고 주장했다. 그러면서 “자사의 명성과 수정헌법 제1조에 보장된 자유가 공격받고 있다”며 트럼프 행정부의 금지 조치 시행을 막기 위해 노력할 것이라고 강조했다. 미 국방부는 소송에 대한 논평을 거부했다고 WP는 전했다.



최근 미 국방부는 앤트로픽을 ‘국가 안보에 대한 공급망 위험’ 기업으로 지정하고 해당 업체의 국방 목적 사용을 금지한다고 발표했다. 이후 트럼프 대통령도 다른 연방기관에서 앤트로픽사 제품 사용을 금지하겠다고 밝혔다. 미국 기업이 공급망 위험 기업으로 지정된 것은 처음이다. WP는 “(공급망 위험 기업은) 보통 외국 스파이 활동을 지원하는 혐의를 받는 중국이나 러시아 기업에 붙이는 꼬리표”라고 설명했다.



이번 조치가 자사 AI 모델 ‘클로드’의 군사적 이용 범위를 두고 갈등을 빚은 데 따른 미 행정부의 보복이라는 게 앤트로픽의 주장이다. 앤트로픽과 국방부의 계약에 따라 그간 미군 시스템에는 클로드가 이용됐다. 여기서 나아가 국방부는 클로드를 모든 합법적 목적에 사용할 수 있어야 한다고 요구했으나, 앤트로픽은 미국인을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율 무기 구동에 사용해선 안 된다고 반대했다.



앤트로픽은 트럼프 대통령이 앤트로픽을 위험 기업으로 지정하고도 클로드 사용을 6개월간 단계적으로 폐지하겠다고 발표한 점이나, 그의 “앤트로픽이 그런 행동을 해선 안 됐기 때문에 내가 해고했다”는 취지의 언론 인터뷰도 이번 조치가 보복행위라는 근거로 제시했다.



한편, 미 매체 액시오스는 백악관이 앤트로픽의 AI를 연방 정부에서 완전히 배제하도록 하는 행정명령을 준비 중이라며, 행정명령은 이르면 이번 주 내려질 수 있다고 보도했다.

