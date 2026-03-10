새만금 크루즈 유치 본격화…임시 터미널 조성 논의

새만금에 신항만 건설이 진행 중인 가운데 향후 크루즈 선박 유치를 위한 기반 조성 논의가 본격화되고 있다.

새만금개발청은 10일 전북도와 관계 기관이 참여한 ‘새만금 크루즈 활성화 태스크포스팀(TFT)’ 회의를 열고 임시 크루즈터미널 조성 방안과 운영 협력 체계를 논의했다고 밝혔다.

새만금개발청이 10일 전북도 등 관계 기관과 ‘새만금 크루즈 활성화 태스크포스팀(TFT)’ 회의를 열고 임시 크루즈터미널 조성 방안과 운영 협력 체계 등을 논의하고 있다. 새만금개발청 제공

회의에는 군산지방해양수산청, 전주출입국·외국인사무소 군산출장소, 군산세관, 국립수산물품질관리원 전주지원, 농림축산검역본부, 국립군산검역소 등 관계기관이 참석했다.

참석 기관들은 새만금 크루즈 유치 기반 마련을 위해 새만금 신항만에 설치할 임시 크루즈터미널 조성 계획을 중심으로 협력 방안을 논의했다. 특히 예산 확보와 시설 규모, 운영 방식(직영·위탁) 등 기본 방향을 협의하고, 항만 운영 계획과의 정합성, 보안·안보 기준, 관련 법령에 따른 행정 절차 등을 검토하기로 했다.

또 크루즈 운항에 필요한 출입국·세관·검역(CIQ) 기능 확보와 터미널 내 검색·심사 장비 설치 가능 여부, 필요 공간 규모, 여객 동선 구성 등 실무적인 사항도 함께 논의했다. 실제 크루즈 입항 일정이 구체화되면 관계 기관이 공동 대응 체계를 구축하기로 했다.

이번 논의는 현재 건설이 진행 중인 새만금 신항만과 연계해 향후 크루즈 관광 수요를 수용하기 위한 사전 준비 성격이 강하다. 새만금 신항만은 새만금 지역의 핵심 해양 물류 기반 시설로 조성되는 국가 항만 사업으로, 군산항의 기능을 보완하고 새만금 산업단지와 배후도시의 물류 수요를 담당할 것으로 기대된다. 항만이 완공되면 대형 선박 접안이 가능해지면서 국제 해양관광을 포함한 다양한 해양 산업 활성화 기반도 마련될 전망이다.

특히, 크루즈 선박 입항이 현실화될 경우 관광객 유입 확대와 함께 지역 관광·서비스 산업 활성화 등 경제적 파급 효과도 기대되고 있다.

개만금개발청 관계자는 “임시 크루즈터미널 조성은 새만금이 환황해권 해양관광 거점으로 도약하기 위한 중요한 기반”이라며 “전북도 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 실현 가능하고 속도감 있는 추진 방안을 마련할 계획”이라고 말했다.

