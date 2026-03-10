‘바둑 전설’ 이창호 국수, 바둑판 등 소장품 고향 전북체육회에 기증

한국 바둑계의 살아있는 전설로 불리는 이창호 국수(9단)가 바둑 관련 소장품을 고향인 전북에 기증했다.

10일 전북도체육회에 따르면 이창호 국수는 “전북체육역사박물관 건립에 도움이 되면 좋겠다”며 대국 전 연습에 사용하던 바둑판과 바둑알, 손 지압기 등 바둑 관련 물품을 기증했다.

이창호 국수(9단)가 대국 전 연습에 사용하던 바둑판과 바둑알 등 소장품을 전북도체육회에 기증한 뒤 증서를 들어 보이고 있다. 전북도체육회 제공

전주가 고향인 이 국수는 조훈현 국수의 제자로 바둑계에 입문해 1989년 국내 최연소 타이틀을, 1991년에는 세계 최연소 타이틀을 잇달아 차지하며 한국 바둑의 간판 기사로 자리매김했다. 이후 국내 16개 기전 사이클링 우승과 최다 관왕 기록을 세웠으며, 최단 기간 내 9단에 오르는 등 한국 바둑계의 전설적인 기록을 남겼다.

특히, 지난해 12월에는 통산 1969승을 기록하며 조훈현 국수의 종전 기록(1968승)을 넘어 한국 바둑 최다승 기록을 새로 세우기도 했다.

정강선 전북도체육회장은 “바둑의 국보로 불리는 이창호 국수가 소장품을 기증해 영광스럽고 기쁘다”며 “기증된 자료를 소중히 보존해 전북체육역사박물관 조성과 전북 체육 발전에 활용할 계획”이라고 말했다.

