“경기도가 할 수 있는 것부터”…김동연, 중동 위기 대응 600억 긴급 대응

경기도가 600억원의 ‘특별경영자금’을 신설해 미국·이란 전쟁으로 악화한 도내 중소기업의 경영을 돕는다.

9일 도에 따르면 이날 김동연 지사는 도청에서 긴급대책 회의를 열어 국제 정세 변화가 도내 산업과 기업에 미칠 영향을 분석하고 대응 방안을 논의했다.

김동연 지사(가운데)가 9일 열린 ‘중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의’에서 발언하고 있다. 경기도 제공

주요 실·국장이 참석한 회의에선 미국·이란의 무력 충돌이 격화하며 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 확대되는 상황이 집중적으로 거론됐다. 국제 유가와 금융시장의 변동성이 커진 상황에서 신속한 대응이 필요하다는 데 의견이 모였다.

김 지사는 “주가도 그렇고 경제에 불안정성이 커지고 있다”며 “경기도에서도 할 수 있는 일을 찾아보고 도민에게 안정감을 줄 수 있는 신속한 조치를 하기 위해 회의를 소집했다”고 설명했다.

이어 지난 5일 지시한 긴급지시를 거론하며 “경기도가 국내 경제와 산업의 중심이 되는 곳임을 고려해 도민 생활이 안정될 수 있도록 경제실이 중심이 돼 차질없이 대응해달라”고 당부했다. 그러면서 “기업하시는 분들이나 도민들을 위해 발 빠르게 움직이는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

앞서 김 지사는 지난 5일 △경기도 피해 접수센터 개소 및 일대일 대응체계 구축 △호르무즈 해협 우회·공항 폐쇄 등으로 인해 발생한 물류비 증가분 지원안 검토 △경기신용보증재단 등을 통한 관련 기업 보증 확대·경영자금 지원 검토 △중동 대상 수출품목 등에 대한 수출 바우처 지원책 검토 등을 주문한 바 있다.

9일 경기도청에서 열린 ‘중동 정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의’. 경기도 제공

도는 총괄지원반, 수출기업지원반, 물가민생지원반, 금융지원반의 4개 반으로 구성된 중동 상황 대응 전담조직(TF)을 운영하며 경제 상황 변화에 신속히 대응할 방침이다. ‘중동정세 악화 기업 피해 접수센터’를 설치해 기업 애로사항을 상시 접수하고 상담과 지원도 연계한다.

기업들은 경기도 기업SOS 누리집에 애로사항을 접수하거나 상담받을 수 있다. 아울러 도는 긴급 상황임을 고려해 수출 기업당 물류비 지원 한도를 기존보다 200만원 상향해 최대 500만원까지 지원한다.

수출 과정에서 부담하는 운송비 일부를 지원하는 ‘중소기업 수출 운송비 지원사업’도 추진한다. 해상 운송의 경우 건당 최대 500만원, 항공 운송의 경우 건당 최대 200만원까지 지원한다.

금융 분야에선 수출 기업 등을 대상으로 600억원 규모의 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’을 신설한다. 구체적으로 △기업당 최대 5억원 한도 △융자 기간은 5년(1년 거치 4년 균등분할상환) △이자보전율 2.0%포인트 고정 지원 등 금융부담을 최소화한다.

도는 총 13억7000만원 규모의 수출 바우처를 발급해 도내 수출 중소기업 182곳을 대상으로 맞춤형 수출지원 서비스를 신속히 제공할 계획이다.

도 관계자는 “물가 상승에 대비해 경기도와 시·군 물가종합대책반을 운영, 유류비 등 주요 품목에 대해 모니터링을 지속하고 공공요금 인상 시기를 분산하는 등의 정책도 추진할 예정”이라고 설명했다.

