HD현대, 차세대 무탄소 기술 확보 나서

HD현대가 탄소 감축을 위해 차세대 무탄소 선박 기술 확보에 나선다.



HD현대는 최근 미국선급협회(ABS)와 ‘원자력 연계 전기추진시스템 개념설계를 위한 공동개발 협약’을 체결했다고 9일 밝혔다. 양사는 1만6000TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1개)급 컨테이너선을 대상으로 원자력 연계 전기추진 시스템 기본설계와 전장품 사양 선정, 전력기기배치 설계 등의 분야에서 협력하기로 했다.

HD현대와 미국 선급협회(ABS) 관계자들이 9일 경기 분당에 있는 HD현대 글로벌R&D센터에서 ‘원자력 연계 전기추진시스템 개념설계를 위한 공동개발 협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. HD현대 제공

특히 최대 100㎿급 출력을 안정적으로 공급할 수 있는 소형모듈원자로(SMR)의 특성을 전기추진 시스템에 접목해 새로운 선박 동력원으로서의 활용 가능성을 확인할 예정이다. 원자력으로 움직이는 대형 컨테이너선 기술을 확보하려는 것으로, 원자력 추진 선박은 장거리 운항에도 탄소 배출을 거의 하지 않는 장점이 있다. 현재 대형 컨테이너선은 대부분 디젤 엔진으로 움직여 탄소 배출이 많고 연료비 부담이 크다. 국제 사회의 환경 규제도 점점 강해지고 있다.



HD현대는 새로운 전기추진시스템에 대형 컨테이너선 맞춤형 전력 운용 체계를 구축하는 한편, 쌍축(Twin Screw) 프로펠러 추진 시스템을 적용해 추진력과 기동성을 끌어올린다는 구상이다. 또한 원자력 발전의 안전성을 확보하기 위해 강화된 안전 기준을 설계에 반영할 예정이다. 국제해사기구(IMO)와 국제원자력기구(IAEA) 기준에 부합하는 선내 전력 시스템을 적용할 계획이다.



매튜 뮬러 ABS 극동아시아 영업대표는 “HD현대의 우수한 조선 기술력과 ABS의 해사 안전 분야 엔지니어링 전문성을 결합해 차세대 추진 솔루션의 안전성과 효율성, 친환경성을 종합적으로 검증할 것”이라고 말했다.



심학무 HD현대삼호 설계부문장은 “원자력 연계 전기추진 선박은 ‘넷제로’(탄소 제로) 달성을 위한 매우 획기적이고 진일보한 기술”이라며 “친환경 선박 시장을 선점하기 위한 치열한 경쟁 속에서 HD현대의 강력한 무기가 될 수 있을 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지