AI 다시 마주한 이세돌 ‘상생’의 바둑돌 [알파고 쇼크 10년… AI 공존시대로]

“승부 대상 아닌 인간 돕는 도구”
9일 서울 종로구 포시즌스호텔에 흰 와이셔츠와 검은 양복의 남성이 등장해 바둑판 앞에 앉았다. 10년 전 인공지능(AI) 알파고와 역사적 대결을 벌였던 주인공 바둑기사 이세돌 9단이었다. 그는 10년 전 같은 장소, 같은 차림으로 다시 AI와 마주 앉았다. 에이전틱 AI를 구축하는 스타트업 인핸스가 2016년 알파고와의 대국이 열렸던 서울 포시즌스호텔에서 연 ‘뉴 에라 비긴즈’ 행사에서다.
이 9단은 스스로 바둑 AI를 만들고 대국 시범을 보이는 식으로 행사를 진행했다. 이 9단이 “바둑판에 점수와 차트 기록도 함께 들어가게 해달라”고 AI에게 주문하자 바둑 모델이 완성됐다. 이 9단은 새로 만들어진 AI와 몇 수를 주고받은 후 “알파고 수준은 넘었다고 보는 게 맞을 것 같다”고 10년 만의 재대결을 평가했다.
이 9단은 “AI는 승부의 대상이 아니라 인간이 더 큰 창의성을 발휘할 수 있게 돕는 도구로 정의돼야 한다”며 “10년 전 우리는 AI와 대결했지만, 이제는 AI와 협업해 함께 나가는 시대로 전환됐다”고 강조했다.
그의 말처럼 10년 전 AI와 대결에 나섰던 인간은 AI와 동료가 돼 공존을 모색하고 있다. 챗GPT의 등장과 AI데이터센터, 고대역폭메모리(HBM)의 발전 등 AI와 인간은 상호작용을 통한 기술적인 발전에 나섰다.
이날 이 9단 앞에 등장한 에이전틱 AI는 사용자가 세부적으로 지시하지 않아도 스스로 목표를 설정, 학습해 능동적으로 업무를 수행하는 차세대 자율형 AI다. 외부 장치 등과 연동해 각종 업무를 스스로 수행하는 진일보한 AI로 평가받는다.
