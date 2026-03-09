부산항만공사, 22년 연속 흑자 달성

부산항만공사(BPA)는 2025 회계연도 결산 결과, 22년 연속 흑자경영을 달성했다고 9일 밝혔다.

지난해 매출액은 전년 대비 254억원(6.68%) 증가한 4049억원을 기록했고, 영업이익도 133억원(10.33%) 증가한 1417억원을 기록했다. 총자산도 3097억원(5.09%) 늘어 수익성과 성장성을 동시에 확보했다.

BPA가 지난해 회계연도 결산 결과, 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 254억원과 133억원 증가하면서 22년 연속 흑자경영을 달성했다. 사진은 BPA사옥 전경이다. 부산항만공사 제공

BPA는 부산항 추가 항만시설 임대료 증가와 금리 변동성 확대 국면에서 선제적·전략적 자금조달을 통한 이자비용 절감, 전사적인 경상경비 절감 노력이 복합적으로 작용한 결과라고 설명했다.

송상근 BPA 사장은 “글로벌 고금리 기조의 점진적 완화에도 불구하고 지정학적 리스크의 장기화, 보호무역 강화 등 대외 불확실성이 지속되는 어려운 여건 속에서도 전 임직원의 노력으로 의미 있는 성과를 거뒀다”고 말했다. 그러면서 “건전한 재무구조를 바탕으로 부산항의 AX(인공지능 대전환)와 친환경 항만 구축을 지속적으로 추진해 부산항의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지