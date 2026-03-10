‘맥베스’ 골격만 남기고… ‘막 베는’ 액션활극 입히다

셰익스피어의 ‘맥베스’가 서울 남산 국립극장에서 ‘칼로막베스’로 거듭났다. 주인공은 “맥베스는 보리쌀 침대에서 잠들 팔자, 나는 맥베드가 싫다. 칼로 막 베는 막베스!”라고 외친다. 만화책에서 튀어나온 듯한 인물들이 펼치는 액션활극은 역대급이다. “아름다운 것은 추하고, 추한 것은 아름답다(Fair is foul, foul is fair)”고 일갈한 영국 대문호 작품에 연출가 고선웅은 ‘색즉시공 공즉시색(色不異空 空不異色)’을 더했다. 선·악 이분법 자체가 무의미한 수라도(修羅道)에 벌어지는 살육전을 보여준다.



“맥베스가 왕이 되리라”라는 마녀들 예언에 고무된 장군 맥베스가 부인과 공모해 던컨 왕을 시해하고 왕위를 찬탈하는 원작에서 고선웅은 줄거리 큰 골격만 가져왔다. 1장 ‘배경설명’부터 24장 ‘최후’까지 치밀하게 나뉜 단락을 궤도 삼아 속도감 있게 이야기를 펴나가는데 시대 설정을 중세 스코틀랜드에서 죄수·반동분자만 모아놓은 디스토피아적 미래 시대 수감시설 ‘세렝게티 베이’로 바꿔놓았다. ‘세렝게티 베이’는 악이 발생하는 공간이 아니라 악이 발생하도록 설계된 공간이다. 그 안에서도 폭력조직으로 무리지은 악한들이 스스로 도태되도록 정상 사회와 격리된 땅이다.



바깥세상은 그 소멸을 촉진하기 위해 스님과 맹인술사를 들여보내 분열과 대립을 조장한다. 원작의 세 마녀가 노승(스님)과 맹인술사(점쟁이)로 분화된 것. “예언이 없어도 왕이 됐을 것”이라며 맥베스 운명을 연민하는 노승과 달리 맹인술사는 ‘세렝게티 베이’는 소멸을 위해 설계된 공간이고, 그 소멸을 촉진하는 것이 자신의 역할이라는 입장이다.

더없이 비정한 세상을 이야기하면서도 관객이 결국 웃고야 마는 무대에서 “아름다운 것은 추하고, 추한 것은 아름답다”를 보여주는 고선웅의 연극 ‘칼로막베스’. 극공작소 마방진 제공

그러나 원작이 설정한 범위를 한참 넘어서는 결말에선 둘 다 무의미해진다. 선을 주장한 자나 악을 집행한 자 그리고 둘의 논쟁 자체도 등가로 소멸한다. 결국 허무로 수렴하는데 이는 막을 닫으면서 “금방이구나 인생은, 그저 좋게만 사시다 가시기를”이라고 관객에게 고하는 ‘조씨고아, 복수의 씨앗’과 같은 선상에 놓여 있다. ‘악은 응징되고 정의는 회복된다’는 셰익스피어식 도덕적 위안을 싹 걷어내고 비정한 세상의 민낯을 보여주는 것이다.



고선웅 연극의 DNA인 ‘긴장과 이완의 교차’도 여전하다. 관객만 듣기로 약속된 방백을 하던 배우가 폭군이 된 막베스에게 칼을 맞는다. “방백인데…”라고 푸념하자 막베스는 “이제는 방백마저도 용서하지 않겠다”고 눙치고 넘어간다. 더없이 비정한 장면에서도 피식 웃음이 터진다. 웃음이 비극을 더 비극적으로 만드는 건 이 작품이 가진 힘이자 매력이다.



배우들 연기가 멋진 무대다. 막베스 역의 김호산은 이 공연의 기둥이다. 검도 5단·택견 3단 등 무술 도합 10단의 실력을 바탕으로 연극 무대에서 보기 드문 사실적 액션을 구현했다. 그러나 이 공연에서 김호산의 진짜 힘은 액션이 아니라 내면의 변화다. 극 초반 혈기방장한 중간보스에서 독재자로 최후를 맞는 마지막에 이르기까지, 욕망과 양심의 분열, 극심한 공포, 감각의 마비 그리고 자아붕괴와 공허에 이르는 과정을 온몸에서 뿜어내는 기운으로 보여준다.



국립창극단에서 나온 후 연극 무대에 처음 오른 김준수도 맹활약했다. 레이디 막베스를 맡아 욕망의 화신으로서 교태·분노·탐욕의 감정을 자유자재로 오가며 팜므파탈을 입체적으로 구현했다. 창극 ‘트로이의 여인들’, ‘패왕별희’, ‘살로메’ 등에서 보여준 여장 배역 연기로 갈채 받은 그대로다. 몽유병 장면에서 뿜어내는 귀곡성에 가까운 연기가 억압된 죄의식이 어떻게 인성을 파괴할 수 있는지 실감 나게 보여준다.



마방진 공연에서 늘 든든한 기둥 역할을 해온 장재호(맥다프)와 김도완(방커)이 이번에도 극의 비극적 골격을 받쳐주며 믿음직한 연기를 보여준다. 말콤 역의 홍준기는 후반부로 갈수록 힘이 실리는 연기가 돋보인다.



탁월한 배우들 액션 연기와 연출은 ‘칼로막베스’의 큰 매력이다. 집단 난투에서 일대일까지 다양한 격돌이 펼쳐진다. 단순한 볼거리가 아니라 극의 중요한 골격을 이룬다. 십수 명이 서로 칼로 베고 주먹으로 치고 맞고 쓰러지는 장면을 보노라면 저 합을 맞추기까지 수없이 반복했을 고된 연습 장면이 절로 상상이 된다. 막베스와 맥다프의 일대일 대결은 연극판 역대급 액션이다. 다른 작품에서 어이없어 실소했던 슬로모션이 이 장면에선 뛰어난 이미지를 만들어낸다.



연극을 공연하기엔 음향 면에서 벅찬 구조인 3면 개방구조 돔형 무대도 훌륭하게 활용된다. 다만 그 한계가 지닌 벽이 아쉽다. 배우들은 확성 없이 육성만으로 공연하는데 목소리가 안 들리거나 배우가 등을 돌리는 순간 대사가 소실되는 경우도 있다. 그럼에도 배우들 열연은 한계를 극복하며 16년 만에 재연된 이 작품을 빛낸다. 더없이 비정한 세상을 이야기하면서도 관객이 결국 웃고야 마는 무대에서 아름다운 것은 추하고, 추한 것은 아름답다.



“하루하루 지껄여대지만 점점 더 죽음으로 기어가. 그래서 인생이란 다 지나고 나면 하찮은 이야기일 뿐…. 잘하지 못했던 일들과 불편했던 시절만 머릿속을 맴도는구나….”(막베스의 마지막 대사)



서울 남산 국립극장 하늘에서 15일까지.

